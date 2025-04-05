MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2025 TARİHİ: Nisan ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2025 Nisan ayında Merkez Bankası faiz kararı, ekonominin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatle takip ettiği bu karar için gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) yapacağı toplantıya çevrildi. Geçtiğimiz ay, TCMB politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,50 seviyesine çekmişti. PPK Toplantı takvimine göre, Merkez Bankası’nın Nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası PPK faiz kararı toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. Alınan faiz kararı da saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik. Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükü yıllık 7 milyar dolar azaldı." dedi. Karahan, Eskişehir'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum yaptı.

Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürdüğünü ve dezenflasyon sürecini güçlendirdiğini söyleyen Karahan, maliye politikasının artan eş güdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağını belirtti.

"İlk aşamada alınan tedbirlerle enflasyonun daha yüksek seviyelere çıkmasını engelledik. Haziran 2024'ten itibaren dezenflasyonu tesis ettik. Sene sonunda enflasyonun yüzde 21'e gerilemesini hedefliyoruz. Risk primindeki gerilemeyle yurt dışı faiz yükü yıllık 7 milyar dolar azaldı." diyen Karahan, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini bildirdi.

Karahan, bu doğrultuda, politika faizinin seviyesinin enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Kurul, kararlarını enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alacaktır. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır."



