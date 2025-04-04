KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları ne zaman?

ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adayların katılacağı oturumlar da belirlenirken, sınav takvimiyle birlikte tüm detaylar adaylarla paylaşıldı. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte, KPSS 2025 tarihleri...

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.

AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.