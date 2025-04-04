KPSS SINAV TAKVİMİ 2025: ÖSYM KPSS Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim sınavları ne zaman?

ÖSYM, 2025 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini duyurdu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki sınavların tarihleri netleşti. Genel Kültür-Genel Yetenek, MEB Akademi Giriş ve ÖABT oturumlarının yanı sıra başvuru, geç başvuru ve sonuç açıklama tarihleri de belirlendi. Adaylar, sınav sürecine dair detayları ÖSYM'nin resmi duyurularından takip edebilecek.
ÖSYM, 2025 yılı sınav takvimini duyurdu. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri kesinleşti. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki adayların katılacağı oturumlar da belirlenirken, sınav takvimiyle birlikte tüm detaylar adaylarla paylaşıldı. Peki, 2025 KPSS ne zaman yapılacak? İşte, KPSS 2025 tarihleri...
ÖSYM DUYURDU: KPSS TARİHLERİ BELLİ OLDU!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı sınav takvimini yayınladı.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan duyuru ile yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Güncel takvimle beraber 2025 KPSS sınav tarihleri belli oldu.
2025 KPSS NE ZAMAN?
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) uygulaması 7 Eylül'de,
2025-KPSS A Grubu Alan Bilgisi testleri ise 13-14 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025-KPSS A Grubu(Genel Yetenek-Genel Kültür) ve KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumlarına başvurular 26.06.2025-10.07.2025 tarihleri arasında alınacak.
2025 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2025 sonuçları 10.10.2025 tarihinde belli olacak.
AKADEMİK GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR?
AGS olarak bilinen akademik giriş sınavı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak. AGS'de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın onayladığı programlar önemli olacak. Bu değişiklik, öğretmen adaylarının sadece sınav puanlarıyla değil, eğitim ve uygulama süreçleriyle de değerlendirilmesini amaçlıyor.