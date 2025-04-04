Sustalı Ceylan dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alan Sümeyye Aydoğan'ın kariyeri ve hayatı araştırılıyor. Genç oyuncu izleyici ile yeni buluşan dizideki rolü ile dikkat çekerken, kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu gibi bilgiler son günlerde merak konusu oldu. İlk olarak Aile Hükümeti filmiyle dikkat çeken Sümeyye Aydoğan, Sadakatsiz dizisinde Ceren karakterini canlandırmıştı. İşte Sümeyye Aydoğan'ın biyografisi...





SÜMEYYE AYDOĞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?





Sümeyye Aydoğan, 2 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aydınlı ve Edirneli olan ailesi aslen Arnavut kökenlidir. 2020 yılında Aile Hükümeti filmiyle ilk film deneyimini, 2021 yılında Kahraman Babam dizisinde ilk dizi deneyimini sergiledi. Sonrasında Sadakatsiz dizisinde "Ceren" karakterini ve aynı yıl içinde Geçen Yaz filminde "Oya" karakterini canlandırdı.





2022 yılında ise, ilk başrolü olan Duy Beni dizisinde "Melisa Gerçek" karakterini canlandırdı. Duy Beni dizisinden sonra ise 2023 yılında FOX'ta yayımlanan Taçsız Prenses dizisinde "Yağmur Elem" karakterini canlandırdı. Sezon finalinde diziden ayrıldı. Aynı yıl, Kanal D'de yayınlanan Dönence dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizi, 14. bölümü ile final yaptı. 2023 yılında 13 bölüm olarak yayımlanan Akif dizisinde ve Magarsus dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı.





2024 yılında 16 Şubat tarihinde vizyona giren olan Hatıran Yeter filminde ise "Leyla" karakterini canlandırdı. Son olarak ise, aynı yıl FOX/NOW'da yayınlanan Gaddar dizisinde "Aydan Güneş" karakterini canlandırdı. Oyuncu, 4 Nisan 2025 tarihinde yayın hayatına başlayan "Sustalı Ceylan" dizisinde Ceylan karakteri ile başrolde yer almaktadır.











