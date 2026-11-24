İzmir'de bir kişinin korna çaldığı için tartıştığı ambulans şoförünü darbetmesi kamerada

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İzmir'in Konak ilçesinde yolu açmak için korna çalıp çıkan tartışmanın ardından yoluna devam eden ambulans şoförü, dönüş yolunda kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğradı.

Aracın camı kırılırken, aynı zamanda acil tıp teknisyeni olan şoför darbedildi. Saldırı anı, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; hasta taşıyan ambulansı kullanan acil tıp teknisyeni, çift şeritli yola park edilen araçlar yüzünden ilerlemekte güçlük çekince yolun açılması için korna çaldı.

Ambulans, Konak ilçesindeki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hasta getirmişti. Bunun üzerine şoförle çevrede bulunan bir kişi arasında tartışma çıktı.

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Şoför, hastasını teslim edip aynı güzergâhtan dönerken kırmızı ışıkta durdu. Bu sırada kimliği belirsiz kişi, ambulansa ve şoförüne saldırdı.

Saldırı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, ambulansın kırmızı ışıkta beklediği sırada bir kişinin aracın camına vurduğu görüldü. Ardından başka bir kişi, olayı yatıştırmaya çalışmak için ambulansa doğru koştu.

Ambulansın yan camı kırılırken, çenesinden ve yüzünden yaralanan şoför, yumuşak doku zedelenmesi nedeniyle darp raporu aldı. Şoförün şikayetçi olduğu ve İl Sağlık Müdürlüğünce beyaz kod verildiği öğrenildi.

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Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

DHA İzmir'in Konak ilçesinde korna tartışmasının ardından kırmızı ışıkta bekleyen ambulansın camı kırıldı, acil tıp teknisyeni olan şoför darbedildi; ambulansın yan tarafında hasta nakil aracının dış görüntüsü ve yanında çalışan bir motosiklet, ardından…

Doğruyol saldırıyı kınadı

Birlik Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Birlik Sağlık Sen) Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, yazılı açıklamasında saldırıya tepki gösterdi. Doğruyol, 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarının görev sırasında birçok zorlukla karşılaştığını belirtti.

Ambulans çalışanlarının can kurtarmak için saniyelerle yarıştığını vurgulayan Doğruyol, hiçbir gerekçenin kırmızı ışıkta bekleyen ambulansa saldırmayı haklı göstermeyeceğini söyledi.

Doğruyol, ambulans şoförlerinin görev sırasında yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, yaşanan olayların sağlık çalışanlarının görevlerini yerine getirmesini zorlaştırdığını kaydetti.

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