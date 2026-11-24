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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "antimikrobiyal" olarak adlandırılan ilaçlara karşı dirençli mikrop ve virüslerin yayılım risklerini öngörecek modellerin geliştirilmesine yönelik uluslararası projelere destek verecek.

Edinilen bilgiye göre, Ufuk Avrupa Programı kapsamında yürütülen Avrupa Tek Sağlık Antimikrobiyal Direnç Ortaklığının (EUP OHAMR) 2027 yılı ortak uluslararası çağrısına başvurular başladı.

Toplam bütçesinin yaklaşık 30,9 milyon avro olması öngörülen ve insan, hayvan ve çevre sağlığını birlikte ele alan "Tek Sağlık" yaklaşımına dayanan çağrıya, 27 ülkeden 37 fonlama kuruluşu katılıyor.

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Çağrıyla, antimikrobiyal direncin ortaya çıkmasına, gelişmesine, kalıcılığına ve farklı alanlar arasında yayılmasına neden olan mekanizmaların daha iyi anlaşılması amaçlanıyor. Yayılım dinamiklerinin modellenmesi ile dirençle mücadelede yeni ya da geliştirilmiş yöntemlerin ortaya konulması da hedeflendi.

Direncin yayılma riskleri modellenecek

Çağrıda üç konu öne çıkarken araştırma ve yenilik projeleri desteklenecek.

Antimikrobiyal direncin ortaya çıkma ve yayılma risklerini öngörmeye yönelik modelleme çalışmaları öncelikle yürütülecek. Kamu otoritelerinin karar alma süreçleri, geliştirilecek modellerle desteklenecek.

Mantarlar da dahil olmak üzere, insan ve hayvanlarda bulunan kommensal mikroorganizmaların (konak canlıyla birlikte yaşayan, besin, barınak veya ortam avantajı sağlarken konağa belirgin bir zarar vermeyen mikroskobik canlılar) antimikrobiyal direncin yayılımındaki rolü de araştırılacak. Çalışmalarla, dirençli mikroorganizmaların konaktan seçici olarak uzaklaştırılmasına yönelik çözümlerin geliştirilmesinin önü açılacak.

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Çalışmalarda, dirençli bakteri, mantar ve direnç genlerinin yoğun olarak bulunduğu çevresel alanlar da odak noktası olacak.

Direnç odaklarına yönelik yöntemler geliştirilecek

Direnç odaklarında kullanılabilecek araç ve yöntemler geliştirilecek, mevcut yöntemler ise iyileştirilecek. Bu odaklar arasında atık su arıtma tesisleri, hastane altyapıları, antibiyotik ve antifungal üretim tesislerinin atıkları ile hayvan gübresi yer alıyor.

Bu alanlardaki dirençli mikroorganizmaların ve direnç genlerinin azaltılmasının, antimikrobiyal direncin yayılımı üzerindeki etkileri de çalışmalarda araştırılacak.

Proje önerilerinin, "Tek Sağlık" yaklaşımını dikkate alması, beklenen sağlık, toplumsal veya ekonomik etkileri ortaya koyması ve uluslararası işbirliğinin sağlayacağı katma değeri göstermesi bekleniyor.

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Çağrıya Türkiye'den kurum ve şirketler başvurabilecek

Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin yanı sıra Türkiye'den yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, ilgili mevzuat kapsamındaki araştırma altyapıları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları çağrıya başvurabilecek.

Proje önerilerinin uluslararası kurallara uygun konsorsiyumlarla hazırlanması gerekecek, çağrıda yalnızca uluslararası işbirliğine dayalı projeler desteklenecek.

Türkiye'den birden fazla ortağın aynı uluslararası projede yer alması durumunda, ortak olarak tek ulusal başvuru sunulacak.

Projeler en fazla 36 ay sürecek

Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. Bir projedeki Türkiye ortaklarının tamamı için TÜBİTAK'tan talep edilebilecek toplam katkı 200 bin avroyu aşamayacak.

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Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, araştırma altyapıları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yürütücü kuruluş başına üst sınır 100 bin avroyu, özel kuruluşlarda ise 200 bin avroyu geçemeyecek.

Destek oranı, kabul edilen bütçeler üzerinden üniversiteler, hastaneler, araştırma altyapıları ve kamu kuruluşları için yüzde 100, KOBİ'ler için yüzde 75, büyük ölçekli özel kuruluşlar için yüzde 60 olacak.

Yürütücü kuruluş başına toplam 475 bin liraya kadar seyahat ödeneği istenebilecek. Bu tutarın 175 bin lirası bilimsel toplantılara katılım, 300 bin lirası ise proje ortakları arasındaki çalışma ziyareti ve benzeri faaliyetler için ayrılacak.

Ön başvurular 1 Şubat 2027'ye kadar

Uluslararası ön başvurular, iki aşamalı başvuru ve değerlendirme sürecinin ilk aşamasında 1 Şubat 2027'ye kadar yapılabilecek. TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden yapılacak ulusal başvuruların 9 Şubat'a, elektronik imza işlemlerinin ise 11 Şubat'a kadar tamamlanması gerekecek.

İlk aşama sonuçlarının açıklanması Mayıs 2027'de planlanıyor. Uluslararası tam başvurular, ikinci aşamaya davet edilen projeler için 23 Haziran 2027'ye kadar alınacak.

Kasım 2027'de desteklenecek projelerin ilan edilmesi, çalışmaların ise Aralık 2027-Nisan 2028 döneminde başlaması öngörülüyor.

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