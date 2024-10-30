CHP ile DEM adliye yolunda: Ahmet Özer için otobüs kaldırıp vekilleri İstanbul'a çağırdılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı 'olağanüstü kurultay' hazırlığında olduğu konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanmasını fırsat bilip, DEM Partililer ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Alanda 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarının atılması Saraçhane'de yaşananları akıllara getirdi. Hatırlanacağı gibi CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da olduğu sırada kendisi hakkındaki mahkeme kararını bahane göstererek miting düzenleyen İmamoğlu için benzer sloganlar atılmıştı. Kılıçdaroğlu'na yönelik 'operasyonun' bir benzerinin Özel'e de yapıldığı konuşuluyor.