CHP ile DEM adliye yolunda: Ahmet Özer için otobüs kaldırıp vekilleri İstanbul'a çağırdılar

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer, PKK terör örgütüne üyelik suçundan tutuklandı. CHP MYK, olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla Çağlayan Adliyesi'ne araç kaldırdığı ortaya çıktı. DEM Parti de CHP ile eş zamanlı olarak Çağlayan'a gidilmesi çağrısı yaptı.
Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
CHP'den olağanüstü toplantı kararı
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), olağanüstü toplantı kararı aldı. Bütün milletvekilleri İstanbul'a çağrıldı.
CHP Çağlayan'a 'provokasyon' taşıyor
CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla Çağlayan Adliyesi'ne araç kaldırdığı ortaya çıktı.
Partililere yollanan SMS'te Çağlayan'a gidecek otobüslerin konum ve saat bilgileri yer aldı.
DEM Parti de 'Çağlayan'ı işaret etti
DEM Parti'nin İstanbul teşkilatı da CHP ile eş zamanlı olarak Çağlayan'a gidilmesi çağrısı yaptı.