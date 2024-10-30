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CHP ile DEM adliye yolunda: Ahmet Özer için otobüs kaldırıp vekilleri İstanbul'a çağırdılar

CHP ile DEM adliye yolunda: Ahmet Özer için otobüs kaldırıp vekilleri İstanbul'a çağırdılar

Hüseyin Berk
23:1830/10/2024, Çarşamba
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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PKK üyeliğinden gözaltına alınan CHP'li Ahmet Özer
PKK üyeliğinden gözaltına alınan CHP'li Ahmet Özer

Sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer, PKK terör örgütüne üyelik suçundan tutuklandı. CHP MYK, olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla Çağlayan Adliyesi'ne araç kaldırdığı ortaya çıktı. DEM Parti de CHP ile eş zamanlı olarak Çağlayan'a gidilmesi çağrısı yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Özer, Savcılık ifadesinin ardından 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

CHP'den olağanüstü toplantı kararı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), olağanüstü toplantı kararı aldı. Bütün milletvekilleri İstanbul'a çağrıldı.

İmamoğlu'na Çağlayan'da 'Saraçhane' karşılaması: Kurultay söylentilerinin gölgesinde 'cumhurbaşkanı' sloganları attılar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e karşı 'olağanüstü kurultay' hazırlığında olduğu konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in PKK üyeliğinden tutuklanmasını fırsat bilip, DEM Partililer ile birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gitti. Alanda 'Cumhurbaşkanı İmamoğlu' sloganlarının atılması Saraçhane'de yaşananları akıllara getirdi. Hatırlanacağı gibi CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya'da olduğu sırada kendisi hakkındaki mahkeme kararını bahane göstererek miting düzenleyen İmamoğlu için benzer sloganlar atılmıştı. Kılıçdaroğlu'na yönelik 'operasyonun' bir benzerinin Özel'e de yapıldığı konuşuluyor.

CHP Çağlayan'a 'provokasyon' taşıyor

CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in talimatıyla Çağlayan Adliyesi'ne araç kaldırdığı ortaya çıktı.

Partililere yollanan SMS'te Çağlayan'a gidecek otobüslerin konum ve saat bilgileri yer aldı.

DEM Parti de 'Çağlayan'ı işaret etti

DEM Parti'nin İstanbul teşkilatı da CHP ile eş zamanlı olarak Çağlayan'a gidilmesi çağrısı yaptı.




#Ahmet Özer
#Esenyurt Belediyesi
#CHP
#DEM Parti

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