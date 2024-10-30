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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

08:4630/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
AA
DHA
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Ahmet Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.
Ahmet Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Özer, geçtiğimiz 31 Mart seçimlerinde CHP ile DEM Parti’nin 'Kent Uzlaşısı' ittifakı kapsamında CHP'den ortak aday gösterilmişti. Özer'in 10 yıllık süreçte, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği, ayrıca terör örgütleriyle ilişkili suç kayıtları bulunan 694 kişiyle de irtibat kurduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı.

Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracındaki aramaların sürdüğü öğrenildi.

Terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüşmüş

Özer'in gözaltına alınmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; halen İstanbul ili Esenyurt ilçesi Belediye Başkanı olarak görev yapmakta olan şüpheli Ahmet Özer'in soruşturma evrakımız kapsamındaki delillere göre özet olarak; şüphelinin terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlar (terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesi), hakkında uygulanan iletişimin dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketlerinin içerikleri, yaklaşık 10 yıllık süreçte adı geçen terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan (694) farklı tekil kişi ve ayrıca özellikle terör örgütü yöneticilerinden Remzi KARTAL (KONGRA-GEL Eş Başkanı-KCK Yürütme Konseyi Üyesi-Kırmızı Bültenle aranan şahıslardan) ile 14 kez olmak üzere iletişim irtibat kayıtları nazara alındığında terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı anlaşıldığından; İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden alınan karara istinaden konutunda, işyerinde ve araçlarında arama yapılması, suç delillerine el konulması, şüphelinin 30/10/2024 tarih saat: 06.00 itibariyle yakalanarak gözaltına alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda adı geçen şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Arama işlemleri halen devam etmektedir."

CHP ve DEM Parti'nin ortak adayı Ahmet Özer'den iş birliği itirafı: Teklif bana İmamoğlu ve Özel'den geldi

CHP'nin DEM Parti ile 'kent uzlaşısı' kapsamında Esenyurt'tan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Ahmet Özer'den 'iş birliği' itirafı geldi. KRT TV'de canlı yayına konuk olan Özer, CHP ileDEM Parti arasında yapılan iş birliğinin perde arkasını anlattı. Kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktığını itiraf eden Ahmet Özer, söz konusu öneriyi seve seve kabul ettiğini ve bu önerinin de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldiğini söyledi. Özer konuşmasının devamında ise DEM Parti'nin bu ülkenin barışı için teminatı olduğunu savunarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına methiyeler düzdü.

CHP’nin ortağı DEM parti Esenyurt mitinginde bebek katili Öcalan’ın serbest bırakılmasını istedi

CHP, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ‘kent uzlaşısı’ kılıfı altında ittifak yaptı. Yerel seçimlerde İstanbul’da 22 ilçede aday çıkarmayan ve CHP ile iş birliği yapan DEM Parti, CHP’nin Esenyurt adayı Ali Gökmen’i de değiştirterek kendi destekledikleri aday olan Ahmet Özer’i kabul ettirdi. DEM’in 25 Şubat pazar günü Esenyurt’ta düzenlediği mitinginde alanda çok sayıda elebaşı Öcalan’ın posteri bulunurken, partinin eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları da doğu illerinden bahsettiği sırada bölücülük yaparak ‘Kürdistan’ ifadesini kullandı ve bebek katilinin serbest bırakılmasını istedi. Hatimoğulları konuşmasında, “Yola koyulduk hep beraber, kürdistanın dört bir yanını karış karış dolaştı özgürlük yürüyüşçüleri ve amaçları çok netti. Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözülmesi ve İmralı tecridinin kalkması sayın öcalanın fiziki özgürlüğüne kavuşması içindi” ifadelerini kullandı.

#Esenyurt
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