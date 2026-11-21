Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ICAO Konseyi seçimlerinde 133 oy alarak üçüncü kez konsey üyeliğine seçildiğini açıkladı.

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Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi için yapılan seçimlerde Türkiye, 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildi; sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bildirdi.

Uraloğlu, konuya ilişkin paylaşımını NSosyal hesabından yaptı.

Türkiye 2027-2030 döneminde üçüncü kez Konsey'de

Türkiye'nin 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildiğini belirten Uraloğlu, şunları söyledi:

"Uluslararası sivil havacılığın kurallarını ve standartlarını belirleyen ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde, 2027-2030 döneminde üçüncü kez görev alacağız. Bu sonuç, Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki güçlü konumunun ve son yıllarda elde ettiğimiz gelişimin önemli bir göstergesidir. Ülkemizin havacılık tecrübesini küresel standartların geliştirilmesine taşımaya ve uluslararası sivil havacılığın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."

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