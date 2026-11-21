Sivas'ta bir otomobil Tohma Çayı'na uçtu, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, edinilen bilgiye göre Gürün ilçesi Işıtan Mahallesi'nde meydana geldi. D.K.'nin kullandığı 06 GMZ 78 plakalı Volkswagen marka otomobil kontrolden çıktı.
Araç, yol kenarındaki Tohma Çayı'na uçarak ters döndü. Araç sürücüsü ile yolcu C.Y. kazada yaralandı.
Yaralılar Sivas'a sevk edildi
Olay yerine, ihbarın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahale sonrasında yaralılar Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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