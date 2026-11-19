Sivas'ta polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada 2 ton 796 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Kaçakçılık ihbarı üzerine arama yapıldı
Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ihbarı üzerine harekete geçti.
İ.Ç. (31) yönetimindeki tırı durduran ekipler, dorsede arama yaptı.
Aramada 2 ton 796 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Sürücüye ilgili kanun maddesinden yasal işlem yapıldı.
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