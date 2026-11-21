Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Aşağıbağlar Mahallesi Ambarcı Sokak mevkiinde saat 20.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı, 1 kişi yaralandı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü
İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma iki grup arasında kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga esnasında tabancayla ateş açılması sonucu 1 kişi bacağından yaralandı.
Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı, yaralı ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Olay hakkında inceleme başlatıldı.
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