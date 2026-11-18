Kazada her iki aracın sürücüsü ile traktörde yolcu olarak bulunan E.C. (29) yaralandı.

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Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir Sürgü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden gelen E.E. (36) yönetimindeki 44 AEY 742 plakalı minibüs, aynı yönde ilerleyen Y.C. (28) idaresindeki 44 DV 301 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile traktörde yolcu olarak bulunan E.C. (29) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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