Malatya'da askeri helikopterin düştüğü bölge günün ilk ışıklarıyla görüntülendi

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde, 12 Kasım günü saat 18.45 sıralarında S-70 tipi askeri helikopter kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu.
KAZANIN YAŞANDIĞI BÖLGE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Türkiye'yi yasa boğan acı olayın ardından askeri helikopterin düştüğü bölge, sabahın erken saatlerinde havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde, kazanın meydana geldiği alan ve çevresindeki arazi yer aldı.
EKİPLER ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterinin kaza kırıma uğradığı bölgede ekiplerin çalışmaları tamamlandı. Helikopterin düştüğü bölgede parçaların isabet ettiği evin bahçe duvarı yıkılırken, ekipler bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.
Ayrıca helikopterden kopan parçalar ise toplanmaya başladı. Kazada şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder’in naaşları Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Şehitlerin cenazelerinin, sabah düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderileceği bildirildi.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.