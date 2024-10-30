Terör soruşturmasında gözaltına alınmıştı: CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan Özer'in kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Remzi Kartal ile 14 kez iletişime geçtiği tespit edilmişti. Özer'in ayrıca son 10 yılda terör örgütleriyle ilişkili suç kayıtları bulunan 694 kişiyle de irtibat kurduğu belirlenmişti. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.
Terör soruşturması kapsamında gün içerisinde gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandığı bildirildi.
Ahmet Özer tutuklandı
Buradaki işlemlerin ardından Özer, "PKK/KCK (TDÖ-Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) mensubiyetine göre Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak (TCK md.314/2)" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.
CHP'li Özer'in çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı bildirildi.
Kayyum iddiasına CHP'den yalanlama
Öte yandan Ahmet Özer'le ilgili adli sürecin devam ettiği sırada İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı ileri sürülmüştü.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz konusu iddiayı yalanladı.
Tutuklanması istendi
Bu gelişmeler sürerken Ahmet Özer'in, "PKK/KCK (TDÖ-Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) mensubiyetine göre Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak (TCK md.314/2)" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildiği öğrenildi.
Terör örgütü yöneticileriyle iletişim kurduğu tespit edildi
Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınmış, evi, iş yeri ve aracında aramalar gerçekleştirilmişti.
Öte yandan Özer, DEM Parti'deyken 31 Mart yerel seçimlerinde 'kent uzlaşısı' kapsamında CHP'den aday gösterilmişti.