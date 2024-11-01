CHP’de ‘kent uzlaşmazlığı’

CHP ve DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" adı altında gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde 31 Mart seçimlerinde yaptığı ortaklık ana muhalefet içinde altı ay sonra krize dönüştü. Esenyurt Belediye Başkanlığını kazanan Ahmet Özer'in tutuklanması ana muhalefet için DEM’le iş birliği konusunda turnusol kağıdına dönüştü.





ÇAĞRIYA UYMADILAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla MYK üyelerinin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm CHP'li belediye başkanları tutuklamaya tepki ve birlik mesajı verilmesi için İstanbul’a çağrıldı. Çağrıya uyan CHP’li belediye başkanları programlarını iptal ederek dün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde bir araya geldi. Ancak Özel'in talimatına 3 belediye başkanı uymadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çağrıya uymadı. Seçim döneminde “Bu kapıdan içeri DEM’li giremez” diyen ve İmamoğlu’nun kapıyı gösterdiği Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da toplantıda yer almadı. Üç ismin de mazeret bildirdiği öğrenildi.





Tanju Özcan

CEPHELER NETLEŞTİ

CHP içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında cumhurbaşkanı adaylığı yarışı sürerken yaşanan bu gelişmeler tarafların cephelerinin netleşmesi bakımdan kırılma noktası oldu. Milliyetçi seçmene hitap eden Yavaş ve Özcan'ın Özel'in çağrısını karşılıksız bırakması, sosyal medyadaki CHP'li hesaplar arasında tartışma çıkarttı. İmamoğlu'na yakın hesaplardan Yavaş'ın AK Parti ile örtülü ittifak içinde olduğu iddia edilirken, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın hesaplar da Özel'in meşruluk krizine savrulduğunu iddia etti.





Mansur Yavaş

GEÇ KALMAKLA ELEŞTİRİLDİ

Yavaş'ın, Özer'le ilgili açıklama yapmakta geç kalması da krizin farklı bir boyutunu oluşturdu. Özgür Özel'in Türkiye genelindeki 411 CHP'li belediye başkanını İstanbul'a çağırmasına karşın Yavaş'ın Esenyurt’a gelmemesi dikkat çekti. Yavaş'ın İmamoğlu'na tepki göstermek ve Özel'in kendisinin itirazına rağmen Selahattin Demirtaş'la görüşmesi ve Doğu illeri gezisine çıkma kararına karşı İstanbul'a gitmediği bildirildi.





Burcu Köksal

GEREKÇE CENAZE

Mansur Yavaş'ın, CHP'nin Esenyurt Belediye Başkanlığı önünde düzenleyeceği mitingle aynı saatlerde Ankara'da bir cenaze törenine katılması nedeniyle İstanbul'a gidemeyeceği gerekçelendirildi. Ancak bu durum da "Cenaze sonrasında neden gitmiyor" sorularını beraberinde getirdi. Mansur Yavaş, Eylül 1993-Mart 1994 tarihleri arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan ve 2020'de vefat eden Vedat Aydın'ın eşinin cenazesine katıldı.





Can Aksoy

Özer’in yerine Aksoy geldi

İçişleri Bakanlığı, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. ve 46'ncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi. Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesabından da Aksoy'un göreve başladığı duyuruldu: "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."





Özer, sağlık kontrolüne götürülürken

Böyle gözaltına alındı

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı. Özer'in, polis ekiplerince evine gidilerek gözaltına alınması ve adreslerinde yapılan aramalar kamerayla kaydedildi. Görüntülerde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özer'in evine ve Esenyurt Belediye binasına giriş anları yer alıyor. Özer'in Esenyurt Belediyesi'ndeki makam odasının kapısının çilingir yardımıyla açılması ve polis ekiplerinin aramalarının yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer'in adliyeye sevk edilmesi ve sağlık kontrolü de bulunuyor.















