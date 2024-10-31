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CHP yine sokağa çağırdı

CHP yine sokağa çağırdı

04:0031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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CHP'li Gökhan Günaydın
CHP'li Gökhan Günaydın

CHP'li Gökhan Günaydın, "CHP MYK'sı Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır" dedi.

Meclis'te dün akşam saat 22.00'da basın toplantısı düzenleyen Günaydın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmadığını ifade ederek, Meclis'te nöbetçi bakan olarak bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuştuklarını ve kayyum atanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Gökhan Günaydın, CHP MYK'sının bugün Esenyurt'ta olağanüstü toplanacağını ifade ederek, halkı sokağa davet etti. Günaydın, "Yarın (bugün) CHP MYK'sı Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır, partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesinin önünde olacaktır. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine, Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.



Ahmet Özer'in sevk yazısına Yeni Şafak ulaştı: Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özer'in sevk yazısının detaylarına ise Yeni Şafak ulaştı. CHP'li Başkan'ın, PKK’lı değer ailesi olan Kaya ailesinin aile büyüğünün ölmesi nedeniyle taziye telefonu açtığı, telefon görüşmesinde M.Kaya isimli kişiye, “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” dediği belirlenirken; kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hatırlamadığını ifade ettiği de öğrenildi.



#chp
#Gökhan Günaydın
#esenyurt

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