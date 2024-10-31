CHP yine sokağa çağırdı

Meclis'te dün akşam saat 22.00'da basın toplantısı düzenleyen Günaydın, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmadığını ifade ederek, Meclis'te nöbetçi bakan olarak bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile konuştuklarını ve kayyum atanması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Gökhan Günaydın, CHP MYK'sının bugün Esenyurt'ta olağanüstü toplanacağını ifade ederek, halkı sokağa davet etti. Günaydın, "Yarın (bugün) CHP MYK'sı Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır, partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesinin önünde olacaktır. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine, Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çağırıyorum" dedi.