Ahmet Özer'in sevk yazısına Yeni Şafak ulaştı: Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş

Terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklamaya sevk edildi.

Özer, "PKK/KCK (TDÖ-Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) mensubiyetine göre Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak (TCK md.314/2)" suçundan tutuklama istenilen sevk yazısının detaylarına Yeni Şafak ulaştı.

CHP’li Esenyurt Belediye başkanı Ahmet Özer’in PKK’lı değer ailesi olan Kaya ailesinin aile büyüğünün ölmesi nedeniyle taziye telefonu açtığı, telefon görüşmesinde M.Kaya isimli kişiye, “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” dediği belirlendi.

Özer’in değerli evlatlar dediği Kaya ailesinden T.Kaya’nın PKK üyeliğinden 19 yıl 7 ay hapis cezası aldığı, İ.Kaya’nın terör örgütüne üyelik suçundan hükümlüyken 2024 yılında tahliye edildiği ve İ.Kaya isimli diğer aile üyesinin ise 28 Nisan 2024’te Suriye’den yasadışı yollarla yanında bulunan PKK üyeleri ile Türkiye’ye girecekken yakalandığı ortaya çıktı.

Ahmet Özer’in 2023 yılı sonunda Van’a Kaya ailesini ziyarete gittiği ancak Kaya ailesiyle görüşmeyip aralarında terör örgütü propagandası yapmaktan kaydı bulunan kişilerle örgüte müzahir dernek MEBYA-DER’’in Van şubesine gittiği tespit edildi.

MİLYONLUK PARA TRANSFERLERİ

Ahmet Özer’in para hareketleri de dikkat çekti.

Özer’in hesabına 29 işlemde 482 bin lira para girişi olduğu, hesaba para gönderen işletme sahiplerinin PKK/KCK terör örgütüne üye olma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem gördüğü ve terörist cenazelerine katıldıkları tespit edildi.

Yine Ahmet Özer’in hesabına 29 Mart 2023 günü 40 bin dolar (O dönemki kur ile 1.289.480,00 TL) para gönderildiği de belirlendi.

KIRMIZI LİSTE TERÖRİSTLE 14 İRTİBAT

Ahmet Özer’in PKK/KCK Terör örgütünden adli olan 694 farklı kişi ile iletişimi kurduğu, bu kişilerden 47’sinin terör suçların aranıyor kaydının bulunduğu, 5 kişinin halen terör suçlarından tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

Ahmet Özer’in uluslararası GSM hatları üzerinden terör suçlarından aranan 3 teröristle iletişimde olduğu, bu kişilerden PKK/Kongra-gel eş başkanı KCK yürütme konseyi üyesi ve İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategorisinde aranan Remzi Kartal ile Belçika ülkesine ait GSM hattı ile 29-30 Ağustos 2015’te 14 defa iletişim kurduğu anlaşıldı.

HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

Ahmet Özer’in kendisi tarafından yazılan ve 2016’da yayınlanan ‘Dağ sancısı’ isimli kitapta İran sınırında bulunan dağ köylerindeki üç teröristin hayat hikayesinin anlatıldığı, kendisi tarafından kitapta “gerilla komutanı” diye bahsettiği “Şervan” karakterinin TSK ile mücadele ettiğinin övücü bir şekilde hikayeleştirildiği anlaşıldı.

Özer’in belediyedeki makam odasında bulunan dergide, 2016’da yılında Diyarbakır Sur’daki hendek operasyonları sırasında öldürülen Hakan Arslan isimli teröristin cenazesinin babası tarafından teslim alındığı ana ait görselin düzenlenip dergi içerisinde yer verildiği de belirlendi.