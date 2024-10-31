Kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'nden ilk paylaşım

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy
CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Esenyurt Belediyesi, X hesabından İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can Aksoy'un göreve başladığını duyurdu.
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı
Ahmet Özer
'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından yerine görevlendirilen isim belli oldu.
Özer'in yerine uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı
Can Aksoy
kayyum olarak atandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
denildi.
İlk paylaşım
İlk paylaşım
Konuyla ilgili
Esenyurt Belediyesi
'nden de ilk paylaşım geldi.
Belediyenin resmi X hesabından yapılan paylaşımda Aksoy'un makamdaki fotoğrafı eklenerek
"İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır."
ifadelerine yer verildi.
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