Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine göreve getirilen isim belli oldu

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özer'in sevk yazısının detaylarına ise Yeni Şafak ulaştı. CHP'li Başkan'ın, PKK’lı değer ailesi olan Kaya ailesinin aile büyüğünün ölmesi nedeniyle taziye telefonu açtığı, telefon görüşmesinde M.Kaya isimli kişiye, “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” dediği belirlenirken; kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hatırlamadığını ifade ettiği de öğrenildi.