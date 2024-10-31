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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine göreve getirilen isim belli oldu

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı: Ahmet Özer'in yerine göreve getirilen isim belli oldu

08:5231/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Esenyurt Belediyesi
Esenyurt Belediyesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından yerine görevlendirilen isim belli oldu. İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in görevden uzaklaştırıldığını, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2024/162302 sayılı soruşturma kapsamında “PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak” suçundan mahkemece tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı şüpheli Ahmet Özer; Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, İstanbul Valiliğince Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.


Belediyenin resmi X hesabından yapılan paylaşım "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır." denildi.



Ahmet Özer'in sevk yazısına Yeni Şafak ulaştı: Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özer'in sevk yazısının detaylarına ise Yeni Şafak ulaştı. CHP'li Başkan'ın, PKK’lı değer ailesi olan Kaya ailesinin aile büyüğünün ölmesi nedeniyle taziye telefonu açtığı, telefon görüşmesinde M.Kaya isimli kişiye, “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” dediği belirlenirken; kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hatırlamadığını ifade ettiği de öğrenildi.

#Esenyurt
#Ahmet Özer
#İstanbul

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