Chp'li başkan Pkk'dan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer’in Diyarbakır Cezaevi'nde hükümlü bir PKK’lıdan ele geçirilen belgeler üzerine gözaltına alındığını açıkladı. Savcılık, “2023 tarihinde Diyarbakır’da başlayan soruşturma, yetkisizlik verilerek Mersin’e, oradan da şüphelinin ikametgahı nedeniyle İstanbul’a geldi. Dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelmesi 2024 yılının temmuz ayında oldu. Dosyanın gelmesi akabinde şüpheli hakkında on yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil, HTS raporları alındı ve dosyaya eklendi. Emniyet tarafından hazırlanan tüm diğer raporların dosyaya ulaşma tarihi ise 28/10/2024. Sonuç olarak dosyada on yıllık HTS kaydı olması, soruşturmanın on yıl önce başladığı anlamına gelmiyor” açıklamasını yaptı.