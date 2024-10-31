Chp'li başkan Pkk'dan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütsel belgelerde adı geçen ve PKK'nın Avrupa temsilcilerinden Remzi Kartal ile görüştüğü tespit edilen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alındığını açıkladı. Evinde ve belediye binasındaki makamında arama yapılan Özer, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alındı.





SAVCILIK ANLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özer’in Diyarbakır Cezaevi'nde hükümlü bir PKK’lıdan ele geçirilen belgeler üzerine gözaltına alındığını açıkladı. Savcılık, “2023 tarihinde Diyarbakır’da başlayan soruşturma, yetkisizlik verilerek Mersin’e, oradan da şüphelinin ikametgahı nedeniyle İstanbul’a geldi. Dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelmesi 2024 yılının temmuz ayında oldu. Dosyanın gelmesi akabinde şüpheli hakkında on yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil, HTS raporları alındı ve dosyaya eklendi. Emniyet tarafından hazırlanan tüm diğer raporların dosyaya ulaşma tarihi ise 28/10/2024. Sonuç olarak dosyada on yıllık HTS kaydı olması, soruşturmanın on yıl önce başladığı anlamına gelmiyor” açıklamasını yaptı.





CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

TERÖRİST AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI

Belediye Başkanı Özer hakkında birçok suçlama var. Özer’in Van'da PKK’nın 'değer ailesi' diye adlandırdığı Kaya ailesinin aile büyüğünün ölmesi nedeniyle taziye telefonu açtığı, telefon görüşmesinde M.Kaya isimli kişiye, “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” dediği belirlendi. Özer’in değerli evlatlar dediği Kaya ailesinden T.Kaya’nın PKK üyeliğinden 19 yıl 7 ay hapis cezası aldığı, İ.Kaya’nın terör örgütüne üyelik suçundan hüküm giydiği, İ.Kaya'nın ise 28 Nisan 2024’te PKK'lılarla birlikte Suriye’den yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışırken yakalandığı tespit edildi.





ÖZERKLİK PROJESİNDE GÖREVLENDİRİLECEKMİŞ

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedildi.





KARTAL’LA NİYE GÖRÜŞTÜ

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'nde sorguya alınan Özer'e, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden ve kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile yaptığı 14 görüşme ve PKK mensubiyeti sebebiyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişiyle yaptığı görüşmelerin içerikleri de soruldu.





'TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'YA ÜYELİK'TEN TUTUKLANDI

Özer savcılık ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özer burada tutuklandı.





Örgüt üyelerinden yüklü para transferleri

Ahmet Özer’in para hareketleri de dikkat çekti. Özer’in hesabına 29 işlemde 482 bin lira para girişi olduğu, hesaba para gönderen işletme sahiplerinin PKK/KCK terör örgütüne üye olma, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet suçu kapsamında işlem gördüğü ve terörist cenazelerine katıldıkları tespit edildi. Yine Ahmet Özer’in hesabına 29 Mart 2023 günü 40 bin dolar para gönderildiği de belirlendi.





Hiç bir şeyi hatırlamadı!

Ahmet Özer’in kendisi tarafından yazılan ve 2016’da yayınlanan ‘Dağ sancısı’ isimli kitapta İran sınırında bulunan dağ köylerindeki üç teröristin hayat hikayesinin anlatıldığı, kendisi tarafından kitapta “gerilla komutanı” diye bahsettiği “Şervan” karakterinin TSK ile mücadele ettiğinin övücü bir şekilde hikayeleştirildiği anlaşıldı. Özer’in belediyedeki makam odasında bulunan dergide, 2016’da yılında Diyarbakır Sur’daki hendek operasyonları sırasında öldürülen Hakan Arslan isimli teröristin cenazesinin babası tarafından teslim alındığı ana ait görselin düzenlenip dergi içerisinde yer verildiği de belirlendi. Öte yandan Ahmet Özer’in kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hatırlamadığını ifade ettiği de öğrenildi.





İMAMOĞLU'NUN DANIŞMANIYDI

64 yaşındaki Prof. Dr. Ahmet Özer, Van'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. 1989 yılında hazırlanan ünlü Kürt Sorunu Raporu'na katkıda bulundu. 1992-94 yılları arasında AB tarafından desteklenen ve Almanya, İtalya, Fransa, Filistin ve İsrail'in paydaş olduğu Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesi'nde görev aldı. 2001 yılında Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderilen Özer, 2009'da profesör oldu. 2022-2023 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi'nde Göç ve Kent Araştırmaları Merkezi'nde danışman öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Özer, 31 Mart yerel seçimlerinde Esenyurt Belediye Başkanı seçildi.





'Bilim insanı’ diye savundular

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyada Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alındı. Süreci yakından takip ediyorum. Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir.”





'kıymetli bir bilim insanı'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, uzun süre danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili şunları söyledi: “Süreci titizlikle takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar üst düzey çalışmalarda bulunmuş Sayın Özer, kıymetli bir bilim insanı ve yerel yöneticidir.”







