Tanju Özcan'dan 'Esenyurt' resti: Kefil olmadığım kimse için tweet atmam

CHP'nin terörden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlediği mitinge Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katılmadı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Özcan, Ahmet Özer'e kefil olamayacağını belirterek "Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam" ifadelerini kullandı.
CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan soğuk savaşın neden olduğu bölünme daha da derinleşiyor.
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, kayyum olarak Esenyurt Belediyesi’ne atandı.
Tanju Özcan ve Muhittin Böcek de katılmadı
Bu gelişmelerin ardından CHP, Esenyurt'ta bir miting düzenledi. Aralarında Mansur Yavaş’ın da bulunduğu birçok belediye başkanı mitinge katılmazken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da mitingde yer almadı.
"Kefil olmam"
Özcan, neden katılmadığı ve kayyum atanmasına neden tepki göstermediği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.