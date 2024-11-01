Tanju Özcan'dan 'Esenyurt' resti: Kefil olmadığım kimse için tweet atmam

"Birçok nedeni var, bu nedenle sosyal medyada paylaşım yapmayı tercih etmedim. Tanımadığım birine kefil olup açıklama yapmak istemiyorum. Durumu tüm yönleriyle değerlendirmeyi istiyorum. Ahmet Özer, halk tarafından seçilmiş biri; ancak kendisiyle tanışıklığım yok. Buna rağmen masumiyet karinesine inanmak isterim"