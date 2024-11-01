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Tanju Özcan'dan 'Esenyurt' resti: Kefil olmadığım kimse için tweet atmam

Tanju Özcan'dan 'Esenyurt' resti: Kefil olmadığım kimse için tweet atmam

Lokman Özdemir
09:311/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Tanju Özcan - Ahmet Özer
Tanju Özcan - Ahmet Özer

CHP'nin terörden tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için düzenlediği mitinge Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da katılmadı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Özcan, Ahmet Özer'e kefil olamayacağını belirterek "Sebepleri var tweet atmak istemedim. Kefil olmadığım kimse için tweet atmam" ifadelerini kullandı.

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı krizinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan soğuk savaşın neden olduğu bölünme daha da derinleşiyor.


Özgür Özel'e parti içerisinde muhalefet giderek artarken
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer
'in terör örgütü PKK ile iltisakı nedeniyle tutuklanıp görevden el çektirilmesiyle ana muhalefetteki kargaşa daha da arttı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, kayyum olarak Esenyurt Belediyesi’ne atandı.


Muhittin Böcek

Tanju Özcan ve Muhittin Böcek de katılmadı


Bu gelişmelerin ardından CHP, Esenyurt'ta bir miting düzenledi. Aralarında Mansur Yavaş’ın da bulunduğu birçok belediye başkanı mitinge katılmazken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da mitingde yer almadı.



"Kefil olmam"


Özcan, neden katılmadığı ve kayyum atanmasına neden tepki göstermediği konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.


TV100'e konuşan Özcan, açıklamasında
"Birçok nedeni var, bu nedenle sosyal medyada paylaşım yapmayı tercih etmedim. Tanımadığım birine kefil olup açıklama yapmak istemiyorum. Durumu tüm yönleriyle değerlendirmeyi istiyorum. Ahmet Özer, halk tarafından seçilmiş biri; ancak kendisiyle tanışıklığım yok. Buna rağmen masumiyet karinesine inanmak isterim"
ifadelerini kullandı.

Ahmet Özer

#Tanju Özcan
#Ahmet Özer
#Esenyurt

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