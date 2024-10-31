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İYİ Parti lideri Dervişoğlu Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı çıktı

İYİ Parti lideri Dervişoğlu Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı çıktı

21:2631/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
AA
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Müsavat Dervişoğlu
Müsavat Dervişoğlu

CHP'li Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kayyum atanmasına karşı çıktığını belirtti. "Ben, kayyuma nerede olursa olsun karşıyım." diyen Dervişoğlu, "Eğer bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür. Kayyum Ankara'ya İstanbul'a taşınmamalı." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Esenyurt Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığınca kayyum atanmasına karşı çıktığını söyledi.

Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li Başkanı
Ahmet Özer
, dün gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe "
terör örgütü PKK/KCK üyelik
" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Özer'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca
Esenyurt Belediyesi
'ne
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy
kayyum olarak atandı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
İYİ Parti lideri Dervişoğlu
dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kayyuma nerede olursa olsun karşıyım"

Dervişoğlu, Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığınca kayyum atanmasına ilişkin şunları kaydetti:
"
Ben, kayyuma nerede olursa olsun karşıyım. Çünkü hukukun sonuna kadar uygulanması lazım. Eğer bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür. Kayyum Ankara'ya İstanbul'a taşınmamalı. Bunun siyaset zemininde tartışılması bizi farklı sonuçlara doğru götürür. Belediye meclisinin içinden bir meclis üyesinin seçimle belediye başkanlığı görevini sürdürebilmesi mümkünken kayyum meselesinin gündeme getirilmesi başka siyasi tartışmaları da gündemimize taşıyacaktır.
"

Ahmet Özer'in sevk yazısına Yeni Şafak ulaştı: Hiçbir şeyi hatırlamıyormuş

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özer, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Özer'in sevk yazısının detaylarına ise Yeni Şafak ulaştı. CHP'li Başkan'ın, PKK’lı değer ailesi olan Kaya ailesinin aile büyüğünün ölmesi nedeniyle taziye telefonu açtığı, telefon görüşmesinde M.Kaya isimli kişiye, “sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi” dediği belirlenirken; kolluk ve savcılıkta alınan ifadesinde terör örgütü ele başlarından Remzi Kartal ile irtibatı, terör örgütü mensuplarıyla telefon görüşmeleri ve yüksek miktarda para transferlerini hatırlamadığını ifade ettiği de öğrenildi.


#Müsavat Dervişoğlu
#Esenyurt Belediyesi
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#İstanbul Vali Yardımcısı
#Can Aksoy

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