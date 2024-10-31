İYİ Parti lideri Dervişoğlu Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına karşı çıktı

Müsavat Dervişoğlu
CHP'li Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kayyum atanmasına karşı çıktığını belirtti. "Ben, kayyuma nerede olursa olsun karşıyım." diyen Dervişoğlu, "Eğer bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür. Kayyum Ankara'ya İstanbul'a taşınmamalı." ifadelerini kullandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Esenyurt Belediyesi'ne İçişleri Bakanlığınca kayyum atanmasına karşı çıktığını söyledi.
Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li Başkanı
Ahmet Özer
, dün gerçekleştirilen terör operasyonu kapsamında gözaltına alındı ve çıkarıldığı hakimlikçe "
terör örgütü PKK/KCK üyelik
" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Özer'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca
Esenyurt Belediyesi
'ne
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy
kayyum olarak atandı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan
İYİ Parti lideri Dervişoğlu
dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Kayyuma nerede olursa olsun karşıyım"
"Kayyuma nerede olursa olsun karşıyım"
Dervişoğlu, Ahmet Özer'in yerine İçişleri Bakanlığınca kayyum atanmasına ilişkin şunları kaydetti:
"
Ben, kayyuma nerede olursa olsun karşıyım. Çünkü hukukun sonuna kadar uygulanması lazım. Eğer bir belediye başkanını hangi sebeple olursa olsun görevden alıyorsanız hukuk sizin yol göstericinizdir, kanunlara uyarak o sorunların aşılabilmesini temin edebilmek mümkündür. Kayyum Ankara'ya İstanbul'a taşınmamalı. Bunun siyaset zemininde tartışılması bizi farklı sonuçlara doğru götürür. Belediye meclisinin içinden bir meclis üyesinin seçimle belediye başkanlığı görevini sürdürebilmesi mümkünken kayyum meselesinin gündeme getirilmesi başka siyasi tartışmaları da gündemimize taşıyacaktır.
"
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