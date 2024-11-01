CHP Halk TV'nin spekülasyonuna sarıldı: 'Yenidoğan savcısı görevden el çektirildi' iddiaları yalanlandı

Pazar günkü yazıya ortalamanın çok üzerinde geri dönüş oldu. Yorumların arasında kayboldum desem yeridir. “Herhangi bir yetkili aradı mı, yazıdaki dehşete düşüren bilgileri veren o cerrah ile görüşmek isteyen oldu mu?” diye soracak olursanız yanıtını vereyim; beklediğim gibi hayır! Peki, neden ilgilenen olmadı? "Lanet olasıcalarda numara bitmiyor!' başlıklı yazının satır satır okunduğunu biliyorum. Sağlık camiasındaki WhatsApp gruplarında elden ele dolaştığını da öğrendim. Mesleğini hakkıyla yapan