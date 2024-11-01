CHP Halk TV'nin spekülasyonuna sarıldı: 'Yenidoğan savcısı görevden el çektirildi' iddiaları yalanlandı

CHP yandaşı Halk TV, İstanbul'da yenidoğan bebekler üzerinden haksız kazanç elde eden ve ölümlerine neden olan çeteyi çökerten savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiğini iddia etti. Halk TV'nin asılsız haberine CHP Sözcüsü Deniz Yücel de alet oldu ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u hedef alan bir paylaşım yaptı. Bakan Tunç, iddiaları yalanlayıp "Savcının görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır. Doğruluğunu teyit etmeden, yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur" açıklamasında bulundu.
İstanbul'da bebekleri özel hastanelerin yenidoğan servislerine yönlendirerek, haksız kazanç elde eden ve bebeklerin ölümüne neden olan çeteye operasyon yapan savcı Yavuz Engin'in dosyadan el çektirildiği iddia edildi.
Halk TV'nin 'savcı' üzerinden algı operasyonu
CHP yandaşı Halk TV'nin başını çektiği spekülatif haberlere, CHP Sözcüsü Deniz Yücel de alet oldu.
İddialar asılsız çıktı: Savcının görevden alınması söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç, CHP Sözcüsü'nün paylaşımına X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
"Kamuoyunda “Yenidoğan Çetesi” olarak bilinen soruşturma dosyasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’in görevden alındığına yönelik yapılan haberler gerçek dışıdır." diyen Bakan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada hazırlanan fezleke, suçun Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girmesi nedeniyle bağlı olduğu Ağır Ceza Mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir.
Şüpheliler hakkında da Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’ne kamu davası açılmıştır.
Cumhuriyet Savcımızın görevden alınması söz konusu olmayıp Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki görevine devam etmektedir.
Ayrıca Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı’nın tehdit edilmesi ile ilgili olarak ve yine aynı konuda diğer şüpheliler bakımından soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nda titizlikle yürütülmektedir.
Doğruluğunu teyit etmeden, sosyal medyada yargıyı yıpratmaya yönelik dezenformasyon içeren bir yalan haberi ana muhalefet partisinin sözcüsünün paylaşıyor olması da büyük sorumsuzluktur."
Yalan ortaya çıkınca paylaşımı sildi
Halk TV, dolaşıma soktuğu haberin asılsız olduğunun ortaya çıkmasından sonra haberini revize etti.
CHP Sözcüsü Yücel ise Bakan Tunç'un kendisini yalanlaması sonrası paylaşımını sildi.
Ne olmuştu?
İstanbul'da Yenidoğan çetesine yapılan operasyon kapsamında aralarında doktor, hemşire, 112 ACİL Servis çalışanlarının da bulunduğu 47 şüpheliden 22'si tutuklanmıştı.