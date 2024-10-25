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Yenidoğan çetesiyle ilgili flaş gelişme: Kabul edildi

Yenidoğan çetesiyle ilgili flaş gelişme: Kabul edildi

Seren Som
13:5125/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İddianamede 47 şüphelinin ismi yer alıyor.
İddianamede 47 şüphelinin ismi yer alıyor.

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Çete üyeleri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Ayrıntılar geliyor...


'Yenidoğan Çetesi' üyelerinden korkunç itiraflar: Bebek morarmaya başladı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan çetenin etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen üyelerinin ifadeleri kan dondurdu. Korkunç detayları anlatan şüphelilerden hemşire Hakan Doğukan Taşcı, doktor yerine epikriz raporu yazdığını, usulsüz ilaç satışı yaptığını söyleyerek, “Pişmanım” dedi. Şüphelilerden hemşire olan Hasan Basri Gök ise hastaneye getirilen bir bebeğin ağır narkotik ilaçlar ile uyutulduğunu sonrasında bebeğin müdahale edilmesine rağmen kalp anomalisi olduğu için günden güne morarmaya başladığını ancak verilen ilaçlar ile bebeğin hastanede tutulduğunu anlattı.


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