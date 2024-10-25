Yenidoğan çetesiyle ilgili flaş gelişme: Kabul edildi

İddianamede 47 şüphelinin ismi yer alıyor.
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak kasten ölmelerine neden olan çete hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
Çete üyeleri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
Ayrıntılar geliyor...
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