Yenidoğan Çetesi’ni acılı bir annenin ihbarı bitirdi
17:3220/10/2024, Pazar
G: 20/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Çok konuşulan o CİMER şikayeti bebek katillerinin sonu oldu
Bebeğini kaybeden bir annenin 27 Mart 2023 tarihinde CİMER’e yaptığı şikayet, Yenidoğan Çetesi için sonun başlangıcı oldu. O şikayet dilekçesinde, hastanelere ‘ani’ baskınlar yapılması talep edilirken, 112 çalışanlarına verilen rüşvet ağından bebek ölümlerine tüm olaylar ihbar edildi.
İstanbul’da, bebek acil hastalarını anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan ve 112 Acil Çağrı Merkezi’nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen, 22’si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.
Her şey bebeğini kaybeden bir annenin 27 Mart 2023’te, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yazdığı şikayet dilekçesi ile ortaya çıktı.
Geçmiş yıllarda terör örgütü PKK üyeliğinden hüküm giyen ve 5 yıl tutuklu bulunan ve iddianamede örgüt elebaşı olarak değerlendirilen şüpheli
Dr. Fırat Sarı
’nın adı ilk olarak söz konusu bu
CİMER
şikayetinde geçti.
Hastanelerin adını tek tek sıraladı
Anne; 112 çalışanlarına rüşvet vererek bebeklerin satın alındığını, milyonlarca lira kazanç elde edildiğini ve yüzlerce bebeğin insanlık dışı bir şekilde ölümüne sebep olunduğunu bildirdiği şikayetinde şu ifadeleri kullandı:
“Eski PKK hükümlüsü ve şu anki İYİ Parti üyesi, Reyap Hastanesi yenidoğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen SSK’yı dolandırmaktadır.”
“Bebekler insanlık dışı bir şekilde öldü”
Çetenin ağını kendi imkanları ile tespit eden anne, şikayetinde öğrendiği hastaneleri de sıralayarak,
“Reyap Hastanesi, Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Bağcılar Şafak Hastanesi, Doğa Hastanesi, Medicine Bağcılar Hastanesi, eski olarak Ethica Hastanesi, Duygu Hastanesi ve birçok hastanenin yenidoğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar ve insani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü"
dedi.
“112’dekilere rüşvet vererek bebekleri satın aldılar”
İhbarda rüşvet ağı da anlatıldı:
"Rüşvet ağını da “Bu şahıslar 1. basamak olan hastayı epikrizlerde hep 3. basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek, bebek satın alarak kaç yıldır milyonlarca Türk Lirası para kazandılar ve yüzlerce bebeğin ölümüne sebep oldular. Bu satılan bebekler Fırat Sarı ve İlker Gönen’in yoğun bakımlarında kötü şartlar altında can verdi."
“Hastanelere ani baskınlar düzenleyin”
Yetkililerden harekete geçilmesini isteyen anne, hastanelere ani baskınlar düzenlenmesini talep ederek,
“Bebek ölümlerinin durması için bu kan emici vatan hainlerine dur denmeli. Dediğim hastaneler ani bir şekilde baskınla denetlenirse demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Bu ölen bebekler sizin de bebeğiniz olabilir. Aziz devletimin gerekeni yapacağından hiç kuşkum yoktur"
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