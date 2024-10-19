Yenidoğan skandalını biz ortaya çıkardık

Yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırarak haksız kazanç sağlayan ve 10 bebeğin ölümüne yol açan ‘Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmada sürüyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bunların gerçekten canice ve kabul edilemeyecek şekilde olduğunu kaydetti. Devletçe bunun her zaman peşinde olduklarını vurgulayan Bakan Memişoğlu, “Her türlü cezayı ve her türlü önlemi almaktayız. Belki kamuoyu bilmiyor. Bunu dezenforme edip yanlış imajla insanlara algı oluşturan arkadaşlar da bilmiyor olabilir. Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bir ihbarı, Mali Şube'ye, Emniyet teşkilatımıza ve savcılığa bildirmesiyle başlayan bir süreç” diye konuştu.





GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Olayla ilgili gereğinin yapıldığına işaret eden Memişoğlu, “Bu süreç, 2023'ün Mayıs ayından itibaren bütün devlet ve ilgili kuruluşların ve kurumların organizasyonuyla illegaliteyi engellemek ve gerçekten insanlarımıza zarar veren, verecek olan kişilere gerekli cezalandırmayı yapmak için hep beraber gece gündüz çalıştığımız bir süreçtir” ifadelerini kullandı. Memişoğlu, "Bu sürecin illegaliteyi yapan, insanlıktan nasibini almamış insanlarımızla gerçekten Türkiye'de sağlık hizmetini özveriyle sunan, gece gündüz çalışan, kendini insanlığa adamış çalışanlarımızın bir tutulmamasını istirham ediyorum. İllegaliteye ve yanlış uygulamalara izin vermeyeceğiz.” dedi.





2 HASTANE KAPATILMIŞ

Ayrıca iddianamede, “malen sorumlu” sıfatıyla yer alan 19 özel hastaneden ikisinin faaliyetlerinin askıya alındığı ortaya çıktı. Söz konusu hastanelerden Bağcılar Özel Şafak Hastanesi'nin eylül, Medilife Sağlık Hizmetleri Hastanesi'nin ise mayıs ayından beri faaliyet yapmadığı öğrenildi. Öte yandan İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri’nden iddialara yönelik açıklama yapıldı. Açıklamada, “Hastanelerimiz dava dosyasında bulunmamaktadır” denildi.





ÇAKMA MÜSTEŞARA 20 TL CEZA!

Yenidoğan yoğun bakım çetesi soruşturmasını yürüten ve tutuklanan kişilerin serbest bırakılması için Cumhuriyet savcısını tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in yıllar önce bir kişiyi belediyede “büfe sahibi yapmak” vaadiyle dolandırdığı ve bunun karşılığında da sadece 10 ay hapis ve 20 TL para cezası aldığı ortaya çıktı. Zengin’in 2008 yılında ceza aldığı dolandırıcılık dosyasına ulaşıldı. Dava dosyasına göre Zengin, 12 gün tutuklu kaldığı ve dosyanın masrafından bile az ceza aldığı belirlendi.







