Yenidoğan Çetesi 26 Nisan’da çökertildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ‘Yenidoğan Çetesi’nin deliller toplandıktan sonra 26 Nisan’da operasyon ile çökertil-diğini söyledi. Memişoğlu "Savcılık 16 Ekim 2024’te iddianamesini bitiriyor. Biz de 18 Ekim’de hastanelerin ruhsatlarını iptal ediyoruz ve kapatıyoruz. Bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz" dedi.
Yenidoğan Çetesi'yle ilgili yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Bebekleri önceden anlaştıkları özel hastanelerin yoğun bakım ünitelerine sevk eden çeteyle ilgili Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu açıklamalarda bulundu. 27 Mart 2023’te CİMER’e yapılan şikayetin 28 Mart’ta İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık Teftiş Kurulu'na iletildiğini kaydeden Memişoğlu, şikayetten sonra başlatılan denetimler sonucu bebeklerin SGK’yı suiistimal edecek şekilde hastanelerde daha uzun süre yatırıldığının tespit edildiğini söyledi.
5 Mayıs 2023'te Emniyet'ten destek talep edip soruşturmanın derinleştirildiği ve somut delil toplandığı bilgisini veren Memişoğlu, Emniyetin 20 Haziran 2023'te savcılıktan teknik, fiziki takip ve telefon dinlemesi için izin aldığını ifade etti. Memişoğlu, 4 Eylül 2023'te emniyetin savcılığa bildirimde bulunmasının istendiğini ve yaklaşık 300 kişinin dinlenmeye başlandığını anlattı.
25 EYLÜL'DE OLAĞANÜSTÜ DENETİM
Emniyetle iş birliği içinde çalıştıklarını belirten Memişoğlu, dosyanın esas delil elde edilen zamanının 25 Eylül 2023’teki anlık olağanüstü denetim olduğunu kaydetti. Memişoğlu, “O denetimde haberleşmeler ve dinlemeler, birbirleriyle konuşmalar, teyp kasetleri elde edildi” dedi. Komisyonlarda köstebek olduğu eleştirileri hatırlatılan Memişoğlu, “Biz bu denetimi yaparken hangi kişi, kim nereye gidecek hiç bilinmiyor. Ellerine kapalı zarf veriliyor. Hangi hastaneye gideceğini bilmiyor” şeklinde konuştu. Memişoğlu, 25 Eylül'deki denetimden sonra 28 Eylül'de bir komisyon kurdukları bilgisini verdi.
ÇETE BÖYLE ÇÖKERTİLDİ
İddianameye bakıldığında her şeyin açık olduğunu aktaran Memişoğlu, "Savcılık 22 Nisan'da gizlilik kararının devam ettiğini bizim müfettişlere söylüyor. 22 Şubat 2024'te ve 26 Nisan 2024'te savcılık talimatıyla polis bu hastanelere ve ilgililere baskın yapıyor. Önce 47 kişiyi gözetim altına alıyor, bunlardan 22'si tutuklanıyor. Operasyonu savcılığın yürüttüğü, polisin delilleri elde ettiği aşama esas
26 Nisan 2024. Deliller toplandıktan sonra 26 Nisan 2024'te yapılan operasyon ile Yenidoğan Çetesi çökertiliyor” diye konuştu. Savcılığın 16 Ekim 2024'te iddianameyi bitirdiğini belirten Memişoğlu, 18 Ekim'de de hastanelerin ruhsatlarının iptal edilip kapatıldığını kaydetti.
Özel hastaneler disipline edilecek
- Özel sağlık tesislerinin denetimlerini revize edeceklerini, bu konuda yeniden bir yapılanmaya gideceklerini açıklayan Bakan Memişoğlu, “Özel hastanelerin de bazı yapısal sorunları olduğunu gördük. Özel hastaneleri de disiplinize etmek gerektiği kesin. Bizim denetim mekanizmalarımızı daha güncel hale getirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Biz sağlıkta çürük elmaları ayıklamak yetkisindeyiz, kararlılığındayız ve bu konuda hiç kimseye taviz veremeyiz” dedi.
Bakan da olsa gereğini yaparız
- Kapatılan bir hastanenin başhekimiyle fotoğrafının bulunmasına dair soru üzerine Bakan Memişoğlu, ilgili hastanenin başhekiminin Trabzon'dan okul arkadaşı olduğunu kaydetti. Memişoğlu, fotoğrafın 2023 Temmuz’da çekildiğini, çetenin o sırada yeni dinlenmeye başlandığını anlatarak, “Geçmişte arkadaşlık yaptık, şu anda çok samimi değiliz. Ama şunu söyleyeyim, benim bakanımın hastanesini de kapattım, arkadaşımın hastanesini de kapattım. Eğer bir gereklilik varsa kardeşim de olsa bakanım da olsa arkadaşım da olsa o gerekliliği yerine getiririm” diye konuştu.