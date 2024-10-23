Yenidoğan Çetesi 26 Nisan’da çökertildi

Kapatılan bir hastanenin başhekimiyle fotoğrafının bulunmasına dair soru üzerine Bakan Memişoğlu, ilgili hastanenin başhekiminin Trabzon'dan okul arkadaşı olduğunu kaydetti. Memişoğlu, fotoğrafın 2023 Temmuz’da çekildiğini, çetenin o sırada yeni dinlenmeye başlandığını anlatarak, “Geçmişte arkadaşlık yaptık, şu anda çok samimi değiliz. Ama şunu söyleyeyim, benim bakanımın hastanesini de kapattım, arkadaşımın hastanesini de kapattım. Eğer bir gereklilik varsa kardeşim de olsa bakanım da olsa arkadaşım da olsa o gerekliliği yerine getiririm” diye konuştu.