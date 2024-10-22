Dizide oynamış: Yenidoğan çetesinin başhekimi oyunculuğa da soyunmuş

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütüyle ilgili soruşturma sürerken yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.





'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında ruhsatı iptal edilen Medilife Beylikdüzü Hastanesinin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz da dosyada şüpheli olarak yer aldı. Hazırlanan iddianamede 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme' suçlamasıyla yer alan Yılmaz'ın detaylı ifadesine ulaşıldı. Ayrıca Yılmaz'ın geçtiğimiz bir yıl NOW ekranlarında yayınlanan "Adım Farah" dizisinde kendi adıyla çocuk doktoru rolünde kamera karşısına geçtiği ortaya çıktı.

Dizide de çocuk doktoru olarak rol aldı

Hazırlanan iddianamede ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etme” suçlamasıyla yer alan Ahmet Atilla Yılmaz’ın NOW kanalında yayınlanan ‘Adım Farah” adlı dizinin bir bölümünde kendi ismiyle doktor rolünü oynadığı ortaya çıktı.

Kendi ismini kullanmış

Geçen yıl yayınlanan bir bölümde yer alan Yılmaz'ın dizide özel bir hastanede, Türk vatandaşı olmadığı için kayıt yapılamayan bir çocuğa yardım eden bir sahnede yer alıyor. Kendi ismiyle dikkat çeken bu ayrıntı sosyal medyada geniş yer aldı.

İfadesi ortaya çıktı

Dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan Yılmaz’a ifadesinde okutulan isimlerden kimleri tanıdığı soruldu. Yılmaz kendisine gösterilen isimler arasında, aynı soruşturmada adı geçen şahıslardan Ceren Hatice Kırım’ın Beylikdüzü Medilife Hastanesinde hemşire olmasından, Şeyhmus Çelik’ide Esenyurt Devlet Hastanesinde birlikte çalıştığı için tanıdığını söyledi.

Opara bebek soruldu

Yılmaz’a yapılan telefon dinlemelerinde Opara bebek ve denetimle ilgili detayların geçtiği konuşma soruldu. Yılmaz, tapelerde geçen konu ile ilgili başhekimlik olarak Sağlık Müdürlüğünden denetime gelindiğinde bilgisi olduğunu belirterek, tape kayıtlarında ve Sağlık Müdürlüğünün denetim raporundan da anlaşılacağı üzere hastane yoğun bakımda tedavisi devam eden Opara isimli bebeğin başka bir hastaneye sevk edildiğini söyledi. Devamında da yenidoğan yoğun bakımlarına genel olarak 6 aylık bebeklerin alınmadığını söyleyen Yılmaz, buna rağmen ilgili sağlık kuruluşlarına (112 ve İl Sağlık Müdürlüğü) sorularak başka bir kuruma sevki konusunda gayret sarf edildiğini ve sevk oluncaya kadar da çocuğun ilk tedavisinin hastanesi tarafından düzenlendiğini belirtti.





Söz konusu hastanın söz konusu hastanın başka bir hastaneye sevkinden sonra kayıtlarda da açıkça anlaşılacağı üzere ilgili hastanede çocuğun yaşam belirtilerinin mevcut olduğuna değinen Yılmaz, bahsi geçen konuya ilişkin gerek çalışmakta olduğu sağlık kuruluşu olan Medilife Hastanesinin gerekse şahsının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını söyledi.

Opara bebek olayı nedir?