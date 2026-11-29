Evinde yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 220 euro ve 700 dolar ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.
Sahte parayı iş yeri sahibi fark etti
Olay, 27 Kasım'da Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanında meydana geldi.
S.Y.E., beğendiği cep telefonunu sahte 50 euroyla satın aldıktan sonra iş yerinden ayrıldı.
Verilen paranın sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi.
Bir süre sonra telefoncuya yeniden gelen şüpheli, bu kez şarj aleti almak istedi. İş yeri sahibi, polis ekipleri gelene kadar şüpheliyi oyaladı.
İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, S.Y.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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