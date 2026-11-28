Küreci Mahallesi’nde bulunan zeytinyağı fabrikası işletmecisi Hidayet Solak; zeytinde verimin geçtiğimiz yıla oranla yüzde yüze yakın arttığını belirterek zeytinyağının litre fiyatının 200 TL olduğunu söyledi.
"Geçtiğimiz yıl zeytinyağının fiyatı 300 TL’ydi, bu yıl 200 TL’ye biz satışını yapıyoruz"
Zeytinin salamuralık olarak bu yıl çok fazla tercih edilmediğini ve bu nedenle yağlık zeytine ilginin arttığını belirten Solak, "Geçtiğimiz yıl zeytinde istenilen verim alınamamıştı. Bu yıl yağışlar bereketli gitti ve geçen yıla oranla bu yıl verim yüzde, yüzün üzerinde arttı. Geçtiğimiz yıl zeytinyağının fiyatı 300 TL’ydi, bu yıl 200 TL’ye biz satışını yapıyoruz. Geçen yıla oranla fiyat bayağı düştü. Şuan zeytin yeşil olarak salamuralık satılmadı, fiyatlar düşüktü. Salamura zeytin çok satılmayınca vatandaşlar ürününü yağlık yaptı. Ağaçlarda zeytinin çok sık olduğu için yağ verimi az. Yağ verim oranı yüzde 10 ile 15 arasında değişiyor" dedi.
Zeytinde verimin geçtiğimiz yıla oranla 2 kat arttığını söyleyen Mustafa Pat, "Depremde Konya’ya yerleşmiştim, zeytin hasadına geldim. Salamura bu yıl çok yapamadım, geç geldim. Bu sene zeytinin veriminden çok memnunum. Bu yıl her yıla göre verim 2 kat arttı. Rabbim olmayanlara da versin" diye konuştu.
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