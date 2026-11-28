Hatay'da gözaltına alınan M.U.Y., sanal medyada yaptığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'ne, polis teşkilatına ve şehitlere hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, canlı yayında hakaret ettiğini belirlediği M.U.Y.'nin kimliğini ve adresini tespit etti.
Reyhanlı'daki adrese şafak operasyonu
Şüphelinin
Reyhanlıilçesindeki adresine önceki gün şafak vakti polis ekiplerince operasyon düzenlendi.
M.U.Y., ters kelepçe yapılarak gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, hakim karşısına çıktıktan sonra tutuklandı.
Canlı
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