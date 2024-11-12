Kredi kartı dolandırıcılığına karşı İletişim Başkanlığından uyarı

İletişim Başkanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan paylaşımlarda link aracılığı ile kullanıcıların bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz." denildi.
Kredi kartı dolandırıcıları
bu kez sosyal medyayı kendilerine alan olarak seçti.
Bazı sosyal medya hesaplarında
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
ile
Hazine ve Maliye Bakanlığı
logoları kullanılarak asılsız paylaşımlar yapıldığı belirlendi.
Konuya ilişkin önemli uyarı İletişim Başkanlığı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM)
yapıldı.
Dolandırıcıların amacı kişisel bilgileri ele geçirmek
Dolandırıcıların amacı kişisel bilgileri ele geçirmek
DMM, “
4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye Bakanlığı tarafından iadesine karar verildi.
" ifadelerine yer verilen paylaşımlarda dolandırıcıların link aracılığı ile kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeyi amaçladığını belirtti.
"Resmi kurum dışındaki bildirimlere itibar etmeyiniz"
"Resmi kurum dışındaki bildirimlere itibar etmeyiniz"
Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunan DMM, "
Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim ve iddiaya itibar etmeyiniz.
" ifadelerine yer verdi.
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