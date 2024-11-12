Kredi kartı dolandırıcılığına karşı İletişim Başkanlığından uyarı

Bazı sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı logoları kullanılarak yapılan, “4938 Sayılı resmi kanuna göre kredi kartı kullanan tüm vatandaşların 27.900 TL'ye kadar birikmiş kart aidat tutarı ve işlem ücretleri Maliye… pic.twitter.com/wgnuDbsyBT