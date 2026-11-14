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Havaların soğumasıyla birlikte Elazığ sokaklarında kestane kokusu yeniden yükselmeye başladı. Ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmayı sürdürüyor.

Elazığ’da uzun yıllardır kültür haline gelen kestane tüketimi, özellikle akşam saatlerinde artan ilgiyle bu yıl da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gazi Caddesi’nde satış başladı

Şehrin işlek noktalarından Gazi Caddesi’nde tezgah açan satıcılar, havalar daha fazla soğudukça vatandaşların kestaneye rağbetinin artacağını belirtti. Geçen yıl kilosu 800 liradan satılan kestane, bu yıl bin liradan satılıyor.

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Dokuz yıldır kestane satıcılığı yapan Burak Sarıkaya, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye geçtik. Cins olarak en iyisi Türkiye’nin Aydın iline bağlı Nazilli bölgelerinde yetişen şekerci kestaneleridir. Şuan da satışa başladık." dedi.

IHA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Fiyatlar geçen yıla göre yükseldi

Sarıkaya, vatandaşların talebinin şu anda normal olduğunu, fiyatların ise yüksek seyrettiğini söyledi. Sarıkaya şöyle devam etti: "Geçen sene pişmiş kestaneyi 800 liraya veriyorduk bu sene bin lira. Çiğ kestane ise geçen sene 400 liraydı bu sene 500 lira."

IHA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Kestane sobadan tavaya taşındı

Kestaneyi kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti olarak gören Sarıkaya, çocukluk yıllarında sobanın üstünde geçirdikleri gecelere de değindi. Sarıkaya, "Sobalı ev fazla kalmadı ama yanmaz tava ve fırınlarda çizilmiş kestane yapan vatandaşlarımız var." diye konuştu.

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Soğuk havaların artmasıyla birlikte vatandaşların talebinin daha da artacağını sözlerine ekledi.