14/11/2026, Cumartesi09:59
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
42

Bildirimler

İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladı14 Kasım 2026 09:00 CumartesiSON DAKİKA
İniş ve kalkışlar durduruldu14 Kasım 2026 00:40 CumartesiSON DAKİKA
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandı14 Kasım 2026 00:39 CumartesiSON DAKİKA
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın Ayasofya isteği dikkat çekmişti14 Kasım 2026 00:21 CumartesiSON DAKİKA
Mekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'de14 Kasım 2026 00:09 CumartesiSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İsrailli haham, Arap partileriyle koalisyonu destekleyen Yahudi siyasetçiler için ölüm fetvası yayınladıAmerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarındaTürkiye Sigorta'dan TMSF'ye 1,6 milyar liralık fon iadesi

Elazığ’da kestane tezgahları açıldı: Kilosu bin liradan satılıyor

09:46, 14/11/2026, Cumartesi
IHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
IHA
Ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmayı sürdürüyor.

Havaların soğumasıyla Elazığ’da ocaklarını yakan kestaneciler, Gazi Caddesi’nde tezgah açtı. Geçen yıl kilosu 800 liradan satılan kestanenin bu yıl bin liradan satıldığı aktarıldı.

Havaların soğumasıyla birlikte Elazığ sokaklarında kestane kokusu yeniden yükselmeye başladı. Ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmayı sürdürüyor.

Elazığ’da uzun yıllardır kültür haline gelen kestane tüketimi, özellikle akşam saatlerinde artan ilgiyle bu yıl da vatandaşların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Gazi Caddesi’nde satış başladı

Şehrin işlek noktalarından Gazi Caddesi’nde tezgah açan satıcılar, havalar daha fazla soğudukça vatandaşların kestaneye rağbetinin artacağını belirtti. Geçen yıl kilosu 800 liradan satılan kestane, bu yıl bin liradan satılıyor.

Dokuz yıldır kestane satıcılığı yapan Burak Sarıkaya, "Kış aylarının vazgeçilmezi kestaneye geçtik. Cins olarak en iyisi Türkiye’nin Aydın iline bağlı Nazilli bölgelerinde yetişen şekerci kestaneleridir. Şuan da satışa başladık." dedi.

IHAHAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Fiyatlar geçen yıla göre yükseldi

Sarıkaya, vatandaşların talebinin şu anda normal olduğunu, fiyatların ise yüksek seyrettiğini söyledi. Sarıkaya şöyle devam etti: "Geçen sene pişmiş kestaneyi 800 liraya veriyorduk bu sene bin lira. Çiğ kestane ise geçen sene 400 liraydı bu sene 500 lira."

IHAHAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Kestane sobadan tavaya taşındı

Kestaneyi kış mevsiminin vazgeçilmez lezzeti olarak gören Sarıkaya, çocukluk yıllarında sobanın üstünde geçirdikleri gecelere de değindi. Sarıkaya, "Sobalı ev fazla kalmadı ama yanmaz tava ve fırınlarda çizilmiş kestane yapan vatandaşlarımız var." diye konuştu.

Soğuk havaların artmasıyla birlikte vatandaşların talebinin daha da artacağını sözlerine ekledi.

IHAHAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR
Başlıklar :elazığkestanegazi caddesiburak sarıkaya
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Elazığ’da kestane tezgahları açıldı: Kilosu bin liradan satılıyor
Ocaklarını yakan kestaneciler, soğuk akşamlarda vatandaşlara nostaljik bir lezzet sunmayı sürdürüyor.
HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR
HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR
HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE ELAZIĞ SOKAKLARINDA KESTANE KOKUSU YENİDEN YÜKSELMEYE BAŞLADI. HAVA SICAKLIKLARININ DÜŞMESİYLE OCAKLARINI YAKAN KESTANECİLER, SOĞUK AKŞAMLARDA VATANDAŞLARA NOSTALJİK BİR LEZZET SUNMAYA DEVAM EDİYOR
1/4
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet