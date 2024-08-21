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DMM 'Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

16:18 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
İletişim Başkanlığı (Arşiv)
İletişim Başkanlığı (Arşiv)
Kurumdan yapılan açıklamada,
"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, iddia edilenin tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur"
ifadelerine yer verildi.

TBMM'den geçen son vergi paketinin herhangi bir aşamasında,
"zenginlere vergi affı"
gibi bir konunun gündeme gelmesinin söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada, Meclis tarafından onaylanarak yasalaşan paketle vergide adalet ve etkinliğin artırılmasının hedeflendiği vurgulandı.



#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#vergi paketi
#DMM
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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