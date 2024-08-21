DMM 'Cumhurbaşkanı Erdoğan vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiasını yalanladı

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi' iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vergi paketi hususundaki tercihleri, iddia edilenin tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur"