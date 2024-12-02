'Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi' iddiasına yalanlama

"Şehitlerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Astsubay Bahadır Rıdvan Talay ve Uzman Çavuş Cebrail Açar'ın bilgileri, şehadet haberinin aileye verilmesini müteakiben Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanmıştır. Terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden dezenformasyon kampanyalarına dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz"