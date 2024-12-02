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'Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi' iddiasına yalanlama

'Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi' iddiasına yalanlama

17:532/12/2024, Pazartesi
AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verdik" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, 2024'ün temmuz ayında 3 askerin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu hatırlatıldı.


Operasyon bölgesinde temmuzda 44 şehit verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:

"Şehitlerimiz Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan, Astsubay Bahadır Rıdvan Talay ve Uzman Çavuş Cebrail Açar'ın bilgileri, şehadet haberinin aileye verilmesini müteakiben Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yayımlanmıştır. Terör örgütlerinin propagandasına hizmet eden dezenformasyon kampanyalarına dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz"


#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#Pençe-Kilit bölgesi
#şehit

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