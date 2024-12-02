'Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi' iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, 2024'ün temmuz ayında 3 askerin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olduğu hatırlatıldı.
Operasyon bölgesinde temmuzda 44 şehit verildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada şunlar ifade edildi:
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