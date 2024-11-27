Bir dezenformasyon hesabı daha deşifre oldu

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilen Numan Aydın isimli şahıs Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Şahsın provokasyon hesabı Daily Islamist’in yöneticisi olduğu tespit edildi.

Sosyal medya platformu X’de sık sık dezenformasyon üreten ve toplumu etki ajanlığı ile yönlendirmeye çalışan Daily Islamist hesabı özellikle son dönemde Türkiye’ye saldırının merkezi oldu. Ürettiği içeriklerle hem Türkiye’ye hem de devlet büyüklerine hakaret eden sayfada, etki ajanlığı ile toplum yönlendirmesi yapılmaya çalışıyordu.