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Bir dezenformasyon hesabı daha deşifre oldu

Bir dezenformasyon hesabı daha deşifre oldu

14:0327/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dezenformasyon hesabının kullanıcısı gözaltına alındı
Dezenformasyon hesabının kullanıcısı gözaltına alındı

Türkiye’yi hedef alan paylaşımlarla provokasyona imza atan Daily Islamist sayfasının yöneticisi Numan Aydın gözaltına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve devlet büyüklerine sosyal medyadan hakaret ettiği tespit edilen Numan Aydın isimli şahıs Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Şahsın provokasyon hesabı Daily Islamist’in yöneticisi olduğu tespit edildi.


Türkiye’ye saldırının merkezi oldu


Sosyal medya platformu X’de sık sık dezenformasyon üreten ve toplumu etki ajanlığı ile yönlendirmeye çalışan Daily Islamist hesabı özellikle son dönemde Türkiye’ye saldırının merkezi oldu. Ürettiği içeriklerle hem Türkiye’ye hem de devlet büyüklerine hakaret eden sayfada, etki ajanlığı ile toplum yönlendirmesi yapılmaya çalışıyordu.



#gözaltı
#türkiye
#emniyet
#twitter

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