AYM’den ‘dezenformasyon’ kararı

İlgili koordinatörlüğün iş tanımına da atıfta bulunan Yüksek Mahkeme, bu yetkilere sahip bir koordinatörlüğün basın yasasında yasal değişiklik yapılmadan mümkün olamayacağını kaydetti. İptale ilişkin gerekçede sonuç olarak, “Kuralların kararname ile düzenlenemeyecek yasak alana ilişkin düzenlemeler içerdiğinin anlaşıldığı, kuralların konu bakımından yetki yönünden anayasaya aykırı olduklarına ve iptallerine karar verildiği” belirtildi.

ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de şu açıklamayı yaptı: "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının,

basın ve ifade özgürlüğüne yönelik müdahale

yetkisi zaten bulunmamaktadır. Merkezimiz, çalışmalarını bu doğrultuda aralıksız sürdürmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar, İletişim Başkanlığına bağlı bazı daire başkanlıklarının kuruluş kararnamesi ile ilgilidir. Anayasa Mahkemesi, bazı maddelerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi değil kanun ile düzenlenmesi gerektiğine dair hüküm vermiştir."











