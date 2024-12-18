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Tahliye edildi denilen DEAŞ üyelerine ağırlaştırılmış müebbet hapsi

Tahliye edildi denilen DEAŞ üyelerine ağırlaştırılmış müebbet hapsi

Semih Bozkuş
23:0518/12/2024, الأربعاء
G: 19/12/2024, الخميس
Yeni Şafak
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28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmişti. İletişim Başkanlığı, saldırıya ilişkin davada DEAŞ üyelerinin tahliye edildiği iddialarını yalanladı.
28 Haziran 2016'da terör örgütü DEAŞ'ın Atatürk Havalimanı'nda düzenlediği saldırıda 45 kişi hayatını kaybetmişti. İletişim Başkanlığı, saldırıya ilişkin davada DEAŞ üyelerinin tahliye edildiği iddialarını yalanladı.

Bazı basın yayın organlarında, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi" iddiası asılsız çıktı. Saldırının asıl faillerinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı, haberde bahsi geçen altı sanığın saldırının faili olmadığı ve sebeple tahliyelerine karar verildiği öğrenildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "
Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ üyeleri tahliye edildi.
" iddiasını yalanladı.
28 Haziran 2016 tarihinde
Atatürk Havalimanı
'nda
DEAŞ
üyesi üç canlı bomba tarafından gerçekleştirilen terör eyleminde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

Sanıklara 'ağırlaştırılmış müebbet' cezası verildi

Saldırıyı düzenleyen üç
canlı bomba
olay yerinde ölmüş, DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonrası; 42’si tutuklu, 4’ü yakalamalı, 46 sanık hakkında “
terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme
” suçlarından kamu davası açılmış,
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından 26 sanık hakkında beraat kararı, 6 sanık hakkında 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara ise “terör örgütüne üye olmak“ suçundan çeşitli sürelerde
hapis cezası
verilmişti.

Terör saldırısının faillerinin tahliye edildiğini ileri sürdüler

Bazı basın yayın organlarında, eski adı FOX olan NOW HABER kaynaklı olarak, söz konusu terör saldırısına ilişkin davada DEAŞ üyelerinin tahliye edildiği ileri sürüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan DMM iddiayı yalanlayarak söz konusu haberin çarpıtmalara, kamuoyunda 'terör saldırısının faillerinin serbest bırakıldığı' yönünde bir algıya neden olduğunu ifade etti.

DMM: Saldırının faili değiller

İşin aslını açıklayan DMM, tahliye edilen altı sanığın sekiz yıldır tutuklu olup saldırının faili olmadığının altını çizdi.

Söz konusu kişilerin örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmakta olduğunu belirten DMM, "
6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.
" ifadelerini kullandı.



#Atatürk Havalimanı
#Terör Örgütü
#DEAŞ
#Saldırı
#İletişim Başkanlığı

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