Tahliye edildi denilen DEAŞ üyelerine ağırlaştırılmış müebbet hapsi

Saldırıyı düzenleyen üç

canlı bomba

olay yerinde ölmüş, DAEŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonrası; 42’si tutuklu, 4’ü yakalamalı, 46 sanık hakkında “

terör örgütü üyeliği, kasten öldürme ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme

” suçlarından kamu davası açılmış,

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi

tarafından 26 sanık hakkında beraat kararı, 6 sanık hakkında 46’şar kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara ise “terör örgütüne üye olmak“ suçundan çeşitli sürelerde

hapis cezası