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Bakanlık'tan domuz eti iddialarıyla ilgili beklenen açıklama geldi: İftira ve yalanlar gerçeği yansıtmıyor

Bakanlık'tan domuz eti iddialarıyla ilgili beklenen açıklama geldi: İftira ve yalanlar gerçeği yansıtmıyor

20:359/10/2024, Çarşamba
G: 9/10/2024, Çarşamba
AA
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Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, et düzenlemesine ilişkin iddiaları yalanladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, "domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı" iddiasıyla yapılan dezenformasyon ve manipülasyonların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada "Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, et düzenlemesine ilişkin sosyal medyada gündeme gelen iddialara yanıt verildi.

Açıklamada,
"Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır."
ifadelerine yer verildi.
Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm denetimlerin, bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, yürürlükte bulunan tebliğe ilişkin "https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=31235&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5" linki de paylaşıldı.



#Domuz eti
#Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Tebliğ

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