Gıdada taklit, tağşiş ve hile yapanlar, bakanlık sitesinden anlık olarak ifşa ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların yeni listesini yayınladı. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak pekmezler ve tağşiş-taklit yapılan sucuk, bal, kekik ve zeytinyağı markalarının yer aldığı 34 farklı ürün tek tek afişe edildi. İşte taklit veya tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaların listesi şöyle...