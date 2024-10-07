Ticaret Bakanlığı haksız fiyat artışına geçit vermiyor: Cezalar peş peşe geldi

Ticaret Bakanlığı, vatandaşı aldatan fahiş fiyat artışına yönelik denetimleri hız kesmeden sürdürüyor.





Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık olarak adil ve rekabetçi bir iç piyasa ile istikrarlı bir iç ticaret ortamı tesis etmekle birlikte tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak amacıyla başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere çeşitli sektörlerde yoğun denetim faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.





Ticaret Bakanlığı Olarak Marketlerde Haksız Fiyat Artışına Geçit Yok



(07.10.2024) pic.twitter.com/VwgwYAXvCu — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) October 7, 2024





Fahiş fiyat artışı ile mücadele kapsamında 81 ilde günlük rutin denetimler yapıldı.





Yapılan denetimler sonucunda fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek, ve çeşitli kriterler baz alınarak 100 bin ile 1 milyon lira arasında değişen tutarlarda idari para cezaları uygulandı.





Ekmek fiyatları mercek altında

Ekmek fiyatları da Ticaret Bakanlığı tarafından denetim altına alındı.





81 ilde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan işyerlerine 100 bin ile 1 milyon lira arasında idari para cezaları uygulandı.





147 firma denetlendi: 4 milyar 848 milyon lira idari ceza uygulandı

2023 yılında 170 bin 207 işletme denetlendi. Denetlemeler sonucunda 48 bin 628 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar 498 milyon lira idari para cezası uygulandı.





Bununla birlikte yılın ilk 9 ayında yapılan denetimler sonucunda denetlenen 340 bin 485 işletmeden 153 bin 63 işletmeye de 1 milyar 331 milyon lira idari para cezası uygulandı.





Rekabet Kurulu denetimleri sonucunda ise 2023'te 166 firmaya 2,7 milyar lira; 2024'ün ilk 9 ayında da 147 firmaya 4 milyar 848 milyon lira idari para cezası uygulandı.















