Nvidia Yönetim Kurulu, soruşturma sürerken istifa eden Jensen Huang'ı yeniden şirket başkanlığı ve üst yöneticilik (CEO) görevine getirdi.

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Avrupa borsaları, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ı yeniden üst yöneticilik (CEO) görevine getirmesiyle teknoloji hisselerinde başlayan güçlü alımların desteğiyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Gösterge endeks Stoxx Europe 600, günü yüzde 1,95 değer kazanarak 637,84 puana yükselen seviyeden kapattı.

Almanya'da DAX 40 endeksi, yüzde 2,26 artışla 25.363,70 puana çıkarak Avrupa borsalarındaki kazançlara liderlik etti.

DAX endeksi, kasım ortasında 27.001,67 puanla tarihi zirvesini görmüştü. Endeks geçen hafta boyunca 2 bin puandan fazla değer kaybederek Nisan 2025'ten bu yana en zayıf haftalık performansını sergilemiş, cuma günü de 24.803 puanla son 4 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Pazartesi günü 560 puanın üzerinde artış kaydeden endeks, 6 işlem günü süren düşüş serisini kırdı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,48 değer kazanarak 8.044,84 puana, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,08 artarak 48.741,34 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 1,07 artışla 10.458,93 puana ulaştı.

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Avro/dolar paritesi, Türkiye saatiyle 20.20 itibarıyla yüzde 0,776 gerileyerek 1,089 seviyesinden işlem gördü.

Huang'ın dönüşü teknoloji hisselerine yaradı

Geçen haftaki satış baskısının ardından piyasalar, ABD'li çip şirketi Nvidia'dan gelen haberle moral buldu.

Nvidia Yönetim Kurulu, kısa süre önce istifa eden Jensen Huang'ı, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin soruşturma sürerken oy birliğiyle yeniden şirket başkanlığı, üst yöneticilik (CEO) ve yönetim kurulu üyeliği görevlerine getirdi.

Yönetim kurulu, ABD hükümetinin üst düzey yetkilileriyle yapılan görüşmeler doğrultusunda kararın ulusal güvenlik açısından herhangi bir risk oluşturmadığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'daki paylaşımında Nvidia yönetiminin "doğru ve yerinde bir karar" aldığını belirterek Huang'ın dönüşünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Gelişmenin ardından Nvidia hisseleri ABD piyasalarında yüzde 30'un üzerinde değer kazandı, alım dalgası Avrupa'daki teknoloji ve yarı iletken hisselerine de yayıldı.

Almanya'da Infineon hisseleri yaklaşık yüzde 4 ve Aixtron hisseleri değer kazanırken, Suss Microtec hisseleri yüzde 6 ile yüzde 10 arasında yükseldi.

Avro Bölgesi ve Almanya'dan gelen olumlu makroekonomik veriler de piyasalardaki toparlanmaya destek verdi. Avro Bölgesi Bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda istikrarını koruyarak ılımlı büyümeye işaret etti, Almanya'da genel endeks ise 53,4 puandan 55,0 puana yükselerek Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

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Analistler, Nvidia Üst Yöneticisi Huang'ın dönüşünün kırılgan piyasalara istikrar sinyali verebileceğini belirterek, "Bu gelişme yapay zeka sektöründe kaybolan güveni yeniden tesis ederek gergin piyasalara geçici de olsa yön gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Bayer hisseleri, ABD'nin Missouri eyaletindeki bir yargıcın şirketin on binlerce davacıyla yaptığı 7,25 milyar dolarlık glifosat uzlaşmasını onaylamasına karşın günü yatay tamamladı. Gün içindeki yükselişler kar satışlarıyla karşılaştı.

Bitcoin 61 bin 900 doların üzerinde dengelendi

Bitcoinin fiyatı, hafta sonu yaşanan sert satış ve tasfiye dalgasının ardından aştığı 60 bin dolar kritik seviyesinin üzerinde toparlanmasını sürdürdü ve yeni haftanın ilk işlem gününde 61 bin 900 doların üzerinde dengelendi.

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Analiz şirketi CoinMarketCap'in güncel verilerine göre, bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yüzde 1,78 artarak 2 trilyon 120 milyar dolara yükseldi.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi bitcoin, cuma günü sert satışlarla 55.130 dolara kadar çekilerek iki yılı aşkın sürenin en düşük seviyelerini test etmişti. Zorunlu satışların hafiflemesi ve tepki alımlarının güçlenmesiyle bitcoin yukarı yönlü seyrini korudu.

Bitcoinin fiyatı, Türkiye saatiyle 20.20 itibarıyla son 24 saatte yüzde 1,92 değer kazanarak 61.943 dolardan işlem görürken, toplam piyasa değeri 1 trilyon 240 milyar dolar seviyesine ulaştı.

Ekim 2025'te yaklaşık 126 bin dolarla tarihi zirvesini kaydeden bitcoin, bu zirvenin halen yaklaşık yüzde 51 altında bulunuyor. Bu yılki değer kaybı ise yüzde 30 civarında seyrediyor.

Altcoin piyasasındaki yükseliş de ivme kazandı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan ethereumun fiyatı son 24 saatte yüzde 3 değer kazanarak 1.764 dolar seviyesine yükselirken, piyasa değeri yaklaşık 214,79 milyar dolar oldu.

Ons altın tahvil faizlerindeki gerilemeyle yükseldi

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, geçen hafta yaşanan sert satışların ardından gelen tepki alımları ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 5 seviyesinin altına gerilemesinin desteğiyle haftaya yükselişle başladı.

Altın, geçen hafta 3.502 dolar civarını test ederek Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerini görmüştü. Tahvil getirilerindeki düşüş, faiz getirisi olmayan varlıklara yönelik talebi destekledi ve ons fiyatı yukarı yönlü seyretti.

Gün içinde 3.689 dolara kadar yükselen ons altın, Türkiye saatiyle 20.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,48 artışla 3.667 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yeniden yüzde 5'in altına inmesinin ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın değerli metaller üzerindeki baskıyı hafiflettiğini belirtiyor.

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