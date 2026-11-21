New York borsası, Anthropic hisselerindeki düşüş ve yapay zeka hisselerindeki satış baskısıyla Dow Jones ve S&P 500'ün düzeltme bölgesine girdiği sert düşüşle haftayı kapattı.

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

New York borsası, Anthropic'in halka arzının ardından işlem görmeye başlayan hisselerindeki düşüş ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.

Dow Jones endeksi kapanışta 900 puanın üzerinde değer kaybederek yüzde 1,93 azalışla 48.147,33 puana indi.

Endekslerde düzeltme bölgesine giriş

S&P 500 endeksi ise yüzde 3,7 düşüşle 6.910,39 puana geriledi.

Kapanış bazındaki rekor seviyelerinin yüzde 10 altına gerileyen Dow Jones ve S&P 500 endeksleri düzeltme bölgesine girdi.

Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde kayıpla yüzde 5,28 azalarak 22.617,73 puana düştü. Yıl başından bu yana elde ettiği kazançları geri veren endeks, negatif bölgeye geçti.

Anthropic hisseleri ikinci işlem gününde düştü

Pay piyasalarında negatif seyir izlenirken, bu hafta Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlayan Anthropic hisselerindeki hareketlilik yakından takip edildi.

Reklam Reklam

Anthropic hisseleri, halka arzın ardından 1. işlem gününde 83 dolarlık halka arz fiyatının yüzde 34,3 üzerinde 111,50 dolardan işlem görmeye başlamıştı. İkinci işlem gününde ise hisseler yüzde 8,5 değer kaybetti.

Yapay zeka hisselerinde satış baskısı

Yapay zeka sektörüyle bağlantılı diğer hisseler de Anthropic hisselerindeki düşüşün baskısı altında kaldı.

Çip üreticilerinden Nvidia'nın hisseleri yaklaşık yüzde 14, Micron Technology'nin hisseleri yüzde 13,9, Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri ise yüzde 13,3 değer kaybetti.

Nvidia hisselerindeki satış baskısı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) şirketin muhasebe uygulamalarına ilişkin olası sorunları soruşturduğuna dair haberlerin ardından arttı.

Reklam Reklam

Analistler, Anthropic'in halka arzının ve Nvidia'nın bu hafta açıkladığı finansal sonuçların yapay zeka sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden canlanması açısından önemli gelişmeler olarak görüldüğünü belirtti. Ancak bu gelişmelerin, sektördeki yatırımların karlılığına, artan borçlanma maliyetlerine ve Demokratların ara seçim zaferinin ardından gündeme gelen düzenleyici risklere ilişkin endişeleri gidermeye yetmediğini kaydetti.

Fed yetkilisinden faiz artırımı çağrısı

Para politikası cephesinde ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları takip edildi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, mevcut politika faizinin kendisinin "büyük endişeyle" takip ettiği enflasyon seviyeleriyle mücadele etmek için yeterince yüksek olmadığını belirterek faiz artırımlarının sürdürülmesi gerektiğini savundu.

Makroekonomik veri tarafında Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda yukarı yönlü revize edilerek 51,5 oldu. Endeks bu dönemde üç ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Reklam Reklam

Ekonomi

Çin'de doğrudan yabancı yatırım 10 ayda yüzde 2,4 azaldı

Ekonomi

Emekli zammında 12 milyon kişiye özel formül

Ekonomi

Adli para cezalarına dijital ödeme kolaylığı