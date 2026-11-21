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Mahkemeler tarafından hükmedilen adli para cezalarının tahsilatında vatandaşlara kolaylık sağlayacak yeni uygulama hayata geçirildi. Adalet Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) ortak çalışmasıyla ödeme işlemleri dijital ortama taşındı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda pilot olarak başlatılan uygulama sayesinde vatandaşlar, adli para cezalarını ödemek için adliye veya vergi dairesine gitmek zorunda kalmayacak. Uygulamanın kısa sürede Türkiye genelindeki 81 ilde kullanıma açılması planlanıyor.

ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK

Vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine girerek ana sayfada bulunan "Hızlı Ödemeler" bölümündeki "Adli Para Cezası Ödemeleri" seçeneği üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece ödeme sürecinin kolaylaştırılması, özellikle adliyelere ve vergi dairelerine uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların ulaşım ve zaman kaybının azaltılması hedefleniyor.

YASAL SÜRELER KORUNACAK

Dijital ödeme uygulamasıyla birlikte adli para cezalarının ödenmesine ilişkin mevcut yasal süreler ve taksitlendirme hükümlerinde değişiklik yapılmayacak. Mevzuata göre mahkeme tarafından taksitlendirilmemiş cezalarda, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir ay içinde cezanın üçte birini ödeyen hükümlüler, kalan tutarı iki eşit taksitte yatırabiliyor. Yeni sistem, bu yükümlülükleri değiştirmeden ödeme işlemlerini kolaylaştıracak.

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