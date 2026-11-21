Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin Karaçi Limanı'na ulaşması dolayısıyla düzenlenen törende, Türkiye ile Pakistan arasında enerji ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını söyledi. Geçen yıl İslamabad'da imzalanan anlaşmaların ardından Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Pakistan'ın ulusal enerji şirketleri OGDCL, PPL ve Mari Energies arasında ortaklık kurulduğunu belirten Bayraktar, toplam 5 blokta, 3'ü denizde, 2'si karada olmak üzere lisans süreçlerinin tamamlandığını ve sahadaki faaliyetlerin başladığını bildirdi. Bayraktar, "Bugün, bu dostluğu daha da ileriye taşıyacak ve iki ülkemizin enerji geleceğine yön verecek tarihi bir adım atmak üzere bir araya geldik" dedi.

GELECEK YIL SONDAJA BAŞLAMAYI HEDEFLİYORUZ

Oruç Reis'in 19 günlük yolculuğun ardından Pakistan'a ulaştığını aktaran Bayraktar, geminin İndus ve Makran havzalarının potansiyelini ortaya çıkarmak üzere görevlendirildiğini kaydetti. Çalışmanın İndus C Blok'ta yürütüleceğini belirten Bayraktar, "Oruç Reis ile TPAO, İndus C Blok'ta 670 kilometrekarelik alanda yaklaşık 2 ay boyunca 3 boyutlu sismik veri toplama faaliyeti gerçekleştirecek. Toplayacağımız veriler doğrultusunda, belirlenen sahalarda gelecek yıl sondaj faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MADEN ARAMASINDA ÜÇ SAHADA ORTAKLIK

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, MTA ve Eti Maden ortaklığıyla kurulan MTAIC, Pakistan'ın Mari Energies Minerals ve Pakistan Mineral Development Corporation (PMDC) kuruluşlarıyla iki ayrı ortak girişim anlaşması imzaladı. Anlaşmalar kapsamında Pakistan'da ikisi bakır-altın, biri antimon olmak üzere üç sahada maden arama çalışmaları yürütülecek. MTA Genel Müdürlüğü, MTAIC ve Pakistan Jeoloji Araştırmaları Kurumu arasında imzalanan mutabakatla da jeoloji ve maden arama alanlarında teknik bilgi paylaşımı ve ortak projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Reklam Reklam

PANKARTLARLA KARŞILANDI

Türkiye ile Pakistan arasındaki enerji iş birliği, ülkede dikkat çeken bir karşılamaya sahne oldu. Oruç Reis'in gelişi dolayısıyla sokakların çeşitli noktalarına ‘Welcome Oruç Reis’ yazılı pankartlar asıldı. Pankartlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın fotoğraflarına da yer verildi.

Spor

Pedal çevirmek sağlığa katkı sağlarken ekonomiye de kazandırıyor

Ekonomi

İnşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı eylülde rekor seviyeye ulaştı

Ekonomi

Trendyol COP31'de sürdürülebilir dönüşüm ve sosyal etki çalışmalarını paylaştı