Emeklilerin gelir seviyesini yükseltmeye yönelik yeni düzenleme hazırlıkları sürüyor. Yaklaşık 17 milyon emeklinin tamamını kapsaması planlanan çalışmada, refah payı veya seyyanen zam seçenekleri masada bulunuyor. Ancak bütün emeklilere aynı oranda artış yapılması yerine, aylık gelir seviyesine göre kademeli bir iyileştirme modeli üzerinde duruluyor. Bu yaklaşımla düşük aylık alan emeklilerin gelirlerinde daha yüksek oranda artış sağlanması hedefleniyor.

40 BİN LİRANIN ALTINA EK DESTEK

Çalışmada en fazla iyileştirmenin, aylık geliri 40 bin liranın altında kalan emeklilere yapılması öngörülüyor. Bu gruptaki emeklilere enflasyon farkına ilave olarak 5 bin liraya kadar ödeme yapılması seçeneği değerlendiriliyor. Yaklaşık 12 milyon 240 bin emekliyi kapsaması beklenen modelde, maaş artışlarının prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresi gibi kriterlere göre farklılaştırılması da gündemde bulunuyor. Emeklilerin maaş dağılımına ilişkin değerlendirmelerde, yaklaşık yüzde 90'ının 50 bin lira ve altında, bu kesimin yüzde 80'inin ise 40 bin lira ve altında aylık aldığı belirtiliyor. Bu nedenle düzenlemenin geniş bir emekli kitlesinin gelirini artıracak şekilde şekillendirilmesi amaçlanıyor. Daha yüksek prim ödeyerek emekli olanlarla düşük prim üzerinden aylık bağlananlar arasındaki farkın korunması, 65 yaş üzerindeki emeklilere yönelik ilave destek seçeneklerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.

PRİM GÜNÜ VE YAŞ KRİTERİ MASADA

Yeni modelde emeklilerin yalnızca mevcut maaşlarının değil, çalışma hayatları boyunca ödedikleri primlerin de dikkate alınması planlanıyor. Prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresine göre farklılaştırılmış artış seçenekleri üzerinde durulurken, yüksek prim ödeyen emeklilerin maaşlarının daha düşük primle emekli olanlarla arasındaki farkın korunması hedefleniyor. Ayrıca 65 yaş üzerindeki emeklilere yönelik ilave destek seçenekleri de değerlendirmeler arasında yer alıyor.

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KÖK AYLIK HESABINDA YENİ DÖNEM

Düzenlemenin önemli başlıklarından birini de kök aylık uygulaması oluşturuyor. Kök aylıkları nedeniyle en düşük emekli aylığı seviyesinde ödeme alan 5,1 milyon emeklinin sayısının daha fazla artmaması için alternatifler üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda yalnızca mevcut düşük aylıkların yükseltilmesi değil, prim ödeme gün sayısı ve çalışma süresine bağlı maaş farklılıklarının korunması da amaçlanıyor. Böylece en düşük emekli aylığına yapılan tamamlamaların daha geniş bir kesime yayılmasının önüne geçilmesi ve prim esaslı maaş sistemindeki dengenin gözetilmesi hedefleniyor.

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