İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi'nde Sazlıdere Köprüsü dikkat çekiyor. Yeni Şafak, projenin önemli geçiş noktalarından biri olan köprüdeki çalışmaları yerinde gözlemledi. Yaklaşım viyadükleriyle birlikte 1.618 metre uzunluğa sahip olacak eğik askılı köprünün, Kuzey Marmara Otoyolu ağına entegrasyonuyla şehirler arası ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor. Tabliye ve bağlantı çalışmalarının sürdüğü köprüde, ana yapının tamamlanması için son aşamaya gelindi.

1.618 METRELİK DEV YAPI

Sazlıdere Barajı'nın hemen güneyinde yükselen köprü, bölgedeki ulaşım ağının önemli geçiş noktalarından biri olacak. Sazlıbosna ve çevresindeki yerleşim alanlarının ulaşım bağlantılarına katkı sağlaması beklenen proje, İstanbul'un kuzeyindeki ulaşımı güçlendirecek. Eğik askılı olarak tasarlanan köprünün yanı sıra Nakkaş-Başakşehir Otoyolu güzergâhında toplam uzunluğu 6 bin 21 metre olan 5 viyadük bulunuyor. Otoyolun ana hattı, iki yönde 4'er şerit olmak üzere toplam 8 şerit (2x4), bağlantı yolları ise iki yönde 3'er şerit olmak üzere toplam 6 şerit (2x3) olarak planlandı. Köprünün taşıyıcı sistemini, 196 metre yüksekliğindeki elmas geometrili iki kule oluşturuyor. Ana açıklığı 440 metre, yan açıklıkları ise 210'ar metre olan yapının ana köprü bölümü 860 metre uzunluğunda. Toplam 46 metre genişliğindeki tabliye, 136 eğik askı halatı ve 272 ankrajla taşınacak.

TRANSİT TRAFİĞE YENİ GÜZERGÂH

Nakkaş-Başakşehir Otoyolu, Kuzey Marmara Bölgesi'ndeki doğu-batı eksenli ana ulaşım yollarında yerel trafik ile transit trafiğin birbirinden ayrılmasını sağlayacak. TEM-O3, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve D-100 üzerindeki ağır vasıta yoğunluğunun İstanbul'un içine girmeden Kuzey Marmara Otoyolu'na aktarılması hedefleniyor. Proje aynı zamanda, İstanbul Havalimanı'na yeni bir ulaşım koridoru oluşturacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2025 Faaliyet Raporu'nda, Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesi hâlinde kanalın batısında kalacak yerleşim yerlerine ulaşım imkânı sağlanmasının da projenin hedefleri arasında olduğu belirtiliyor. Projenin hayata geçirilmesiyle Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir ve Çatalca'da yaşayanların İstanbul'un ekonomik ve toplumsal hayatıyla bütünleşmesinin kolaylaşacağı öngörülüyor. Gelişmiş teknolojiye sahip ücret toplama sistemleri sayesinde araçların gişelerden hızlı geçişi sağlanacak. Köprü, kavşaklar ve ücret toplama alanlarında yüksek verimli LED aydınlatma teknolojisi kullanılacak.

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Projenin paydaşları belli oldu

Proje, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Başakşehir kesimi olarak tanımlanıyor. Yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirilen projenin müşavirliğini Yüksel Proje, işletmeciliğini Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., yükleniciliğini ise REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. üstleniyor. Projede servis istasyonu ve dinlenme alanı planlanmıyor. Yerine, eğik askılı köprüye özgü bir köprü bakım merkezi ile bakım ve işletme merkezi kurulacak.

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