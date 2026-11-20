Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde artan satış baskısı kripto para piyasalarını vurdu. Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, 19 Kasım'da 61 bin 448 dolara kadar çekilerek dört ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini test etti.
GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 1,3: PİYASA HAKİMİYETİ GERİLEDİ
Gün içerisinde 64 bin 17 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviyelerde tutunamayarak yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Devamında 61 bin 502 dolar civarında işlem gören kripto paranın günlük değer kaybı yüzde 1,3 olarak kaydedildi.
Bu geri çekilmeyle birlikte Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki hakimiyeti yüzde 58,81'den yüzde 58,65'e gerilerken, kripto sektörünün toplam piyasa değeri 2,11 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
WALL STREET'TEKİ TEKNOLOJİ SATIŞLARI KRİPTO PİYASASINI VURDU
Bitcoin'deki düşüşün temelinde ABD piyasalarında teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine yönelik satışların hızlanması yer aldı:
Nasdaq etkisi: Anthropic'in Nasdaq'ta işlem görmeye başladığı saatlerde yaklaşık 62 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, teknoloji hisselerindeki kayıpların derinleşmesiyle 62 bin 250 dolara kadar çekildi.
Riskten kaçış: Nasdaq Bileşik Endeksi'ndeki kaybın kısa sürede yüzde 0,6'dan yüzde 1,5'e yükselmesi yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırırken, hisse senetlerindeki satış baskısı kripto paralardaki aşağı yönlü hareketi güçlendirdi.
SPOT ETF'LERDEN 546,4 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ VE 180 MİLYON DOLARLIK TASFİYE
Fiyatlardaki sert geri çekilmede kurumsal fon çıkışları ve kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyeler de belirleyici oldu:
Spot Bitcoin ETF çıkışları: ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 18 Kasım'da 306,5 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, iki günlük toplam para çıkışı 546,4 milyon dolara ulaştı. Bu tablo kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflamaya işaret etti.
Vadeli işlem tasfiyeleri: Fiyatlardaki sert dalgalanma sonucu kripto para vadeli işlem piyasalarında yaklaşık 180 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.
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