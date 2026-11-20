Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde artan satış baskısı kripto para piyasalarını vurdu. Piyasanın en büyük kripto varlığı Bitcoin, 19 Kasım'da 61 bin 448 dolara kadar çekilerek dört ayı aşkın sürenin en düşük seviyesini test etti.

GÜNLÜK KAYIP YÜZDE 1,3: PİYASA HAKİMİYETİ GERİLEDİ

Gün içerisinde 64 bin 17 dolara kadar yükselen Bitcoin, bu seviyelerde tutunamayarak yeniden satış baskısıyla karşılaştı. Devamında 61 bin 502 dolar civarında işlem gören kripto paranın günlük değer kaybı yüzde 1,3 olarak kaydedildi.

Bu geri çekilmeyle birlikte Bitcoin'in toplam kripto para piyasasındaki hakimiyeti yüzde 58,81'den yüzde 58,65'e gerilerken, kripto sektörünün toplam piyasa değeri 2,11 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Reklam Reklam

WALL STREET'TEKİ TEKNOLOJİ SATIŞLARI KRİPTO PİYASASINI VURDU

Bitcoin'deki düşüşün temelinde ABD piyasalarında teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine yönelik satışların hızlanması yer aldı:

Nasdaq etkisi: Anthropic'in Nasdaq'ta işlem görmeye başladığı saatlerde yaklaşık 62 bin 700 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, teknoloji hisselerindeki kayıpların derinleşmesiyle 62 bin 250 dolara kadar çekildi.

Riskten kaçış: Nasdaq Bileşik Endeksi'ndeki kaybın kısa sürede yüzde 0,6'dan yüzde 1,5'e yükselmesi yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırırken, hisse senetlerindeki satış baskısı kripto paralardaki aşağı yönlü hareketi güçlendirdi.

Reklam Reklam

SPOT ETF'LERDEN 546,4 MİLYON DOLARLIK ÇIKIŞ VE 180 MİLYON DOLARLIK TASFİYE

Fiyatlardaki sert geri çekilmede kurumsal fon çıkışları ve kaldıraçlı işlemlerdeki tasfiyeler de belirleyici oldu:

Spot Bitcoin ETF çıkışları: ABD'de işlem gören spot Bitcoin borsa yatırım fonlarından (ETF) 18 Kasım'da 306,5 milyon dolarlık net çıkış yaşanırken, iki günlük toplam para çıkışı 546,4 milyon dolara ulaştı. Bu tablo kurumsal yatırımcı talebindeki zayıflamaya işaret etti.

Vadeli işlem tasfiyeleri: Fiyatlardaki sert dalgalanma sonucu kripto para vadeli işlem piyasalarında yaklaşık 180 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Reklam Reklam

Ekonomi

Altın ve gümüşte kayıp büyüdü, gram altın son bir yılın en düşük seviyesine indi

Ekonomi

Dibi gören gümüşte dengeler değişiyor: ABD’li dev banka yükseliş için tarih verdi

Ekonomi

Gram altın 4 ay sonra yeniden 6 bin TL sınırının altını gördü: 2026'nın kazançları büyük ölçüde silindi

Ekonomi

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Yılbaşındaki o beklenti rafa kalktı: İşte kuyumcuların 2027 tahmini