Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, süreyi aşan Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tahsilatlarıyla ilgili gerekli incelemelerin yapıldığını belirterek, “Özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatları kapsamında yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamaları derhal durdurulacak bu uygulama yeniden düzenlenecek” ifadesini kullandı. NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, söz konusu icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunu bildirdi.

OTOMATİK ÖDEME TEŞVİK EDİLECEK

Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşlara yansıyan sorunlarla ilgili taraflarla yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan kararlara ilişkin şu bilgileri verdi: “HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermeleri teşvik edilecek ve bu yönde kolaylaştırıcı düzenlemeler hayata geçirilecek. Hatalı geçişlerle ilgili vatandaşların mevcut kanalların yanı sıra farklı haberleşme yöntemleriyle de bilgilendirilmesi sağlanacak. Kişisel verilerin korunması kurallarına uygun şekilde ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapı hazırlanacak.” Bakan Uraloğlu, söz konusu hususlara ilişkin hukuki mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takipleri uygulanmayacağının da altını çizdi.

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