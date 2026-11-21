Gıda sektöründe 300’den fazla markası 82 bin çalışanıyla 5 kıtada 4 milyar insana dokunan Yıldız Holding, bu yıl 12. kez düzenlediği Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde dünyanın dört bir yanında paydaşlarıyla birlikte kutladı. Kutlamalar kapsamında şirketin Çamlıca Kampüsü'nde gün boyunca sanat atölyeleri, deneyim alanlarında aktiviteler ve hediye çekilişi gerçekleştirildi.

MUTLU ETMEK BİZE MİRAS KALDI

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Mutlu Et Mutlu Ol" anlayışının bugün uluslararası bir kurum kültürüne dönüştüğünü belirterek, "82 yıl önce temelleri atılan Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, bugün dünyanın dört bir yanındaki çalışma arkadaşlarımızı ve paydaşlarımızı buluşturan ortak kültürümüzdür. Her yıl kasım ayının üçüncü perşembesinde, Çin'den ABD'ye uzanan geniş bir coğrafyada bu güzel günü hep birlikte kutluyoruz. Güneşi takip ederek ilerleyen bu mutluluk zincirinde her ülke kendi kültürü ve gelenekleriyle yer alıyor. Sabri Ülker'den bize miras kalan bu anlayışı bugün böylesine büyük bir aile olarak sürdürmek önemli bir sorumluluk ve aynı zamanda büyük bir iftihar vesilesi. Birlikte üreterek, paylaşarak ve iyilik yaparak mutluluğu çoğaltmaya devam edeceğiz" dedi.

BU FELSEFEYLE YOL ALIYORUZ

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü de Mutlu Et Mutlu Ol anlayışının Yıldız Holding'in kuruluşundan bu yana tüm çalışmalarına yön veren temel değer olduğunu aktararak, "Mutlu Et Mutlu Ol anlayışı, kuruluşumuzdan bu yana işimizin merkezinde yer alıyor. Ürettiğimiz ürünlerle tüketicilerimize küçük mutluluklar sunmayı, iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeyi önemsiyoruz. Her yıl Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde bir araya gelerek kutladığımız bu felsefe, aslında yılın her günü yaptığımız işe yön veriyor. Yıldız Holding olarak bu anlayışla üretmeye, gelişmeye ve topluma fayda sağlayan çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

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BAĞIŞA DÖNÜŞTÜ

Yıldız Holding'in küresel ölçekte benimsediği Mutlu Et Mutlu Ol Günü, faaliyet gösterilen ülkelerin kültürel özelliklerinden ilham alan etkinliklerle kutlandı. Londra'daki Miu Campus'te iyilik için atılan her adımın bağışa dönüştüğü mutluluk yürüyüşleri düzenlenirken, Çin'de çalışanlar öğrenme güçlüğü yaşayan bireylerle özel buluşmalarda bir araya geldi. Amerika'da çalışanlar yerel hastanelerdeki çocuklar için oyuncak kutuları hazırlarken, Avustralya'da ihtiyaç sahibi aileler için yardım kolilerinin hazırlanmasına destek verildi.

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