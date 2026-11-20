Emekliye 3 farklı refah payı formülü: Ocak zammı için yeni hesap ortaya çıktı
Ocak 2027 emekli ve memur maaş zammı hesaplamalarında yeni senaryolar gündeme geldi. Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5'e yükseltmesi, milyonlarca kişinin ocak ayında alacağı maaş artışına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Mevcut hesaplamalara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,97, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,91 zam öngörülüyor. Ancak maaş artışına ilişkin değerlendirmeler yalnızca enflasyon farkıyla sınırlı kalmıyor. Emekliler için refah payı, memur ve memur emeklileri için seyyanen zam seçenekleri de gündemdeki yerini koruyor. Bu başlıklarda alınabilecek olası kararlar, ocak ayında maaşlara yansıyacak toplam artışı değiştirebilir. Peki, yeni enflasyon tahminine göre emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte ocak zammına ilişkin hesaplamalar ve masadaki seçenekler...
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