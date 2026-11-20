Emekli promosyonu kampanyalarında kasım ayında sunulan toplam tutarlar, ek koşulların karşılanmasıyla 32 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bankaların tekliflerini karşılaştırırken temel nakit promosyonun yanı sıra kart harcaması, fatura talimatı ve diğer ürün koşulları da belirleyici oluyor.





Emekli promosyonu kapsamında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, Kasım 2026’da maaşlarını bankalara taşıyarak veya mevcut taahhütlerini yenileyerek ödeme alabiliyor. Promosyon tutarı maaş aralığına göre değişirken bazı bankalar, ek ürün ve hizmetlerin kullanılması karşılığında toplam ödemeyi artırıyor.





Kampanyaları karşılaştırılan yedi banka arasında ING, ek promosyonlarla birlikte 32 bin TL’ye varan toplam tutar sunuyor. DenizBank ve Yapı Kredi’de toplam promosyon 30 bin TL’ye, Garanti BBVA’da ise nakit promosyon ve bonusların toplamı 25 bin TL’ye ulaşabiliyor.